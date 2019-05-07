FİNANS

TV+ sinemayı sıra dışı mekanlara taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Dijital televizyon platformu TV+ sanatseverlere dünya sinemasının seçkin yapımlarını İstanbul'un tarihi mekanlarıyla buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Dijital televizyon platformu TV+ sanatseverlere sıra dışı bir deneyim yaşatarak, dünya sinemasının seçkin yapımlarını İstanbul'un tarihi mekanlarıyla buluşturdu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Zülfaris Karaköy'de gerçekleşen etkinliğin kapanışı, Kırım Kilisesi'ndeki Hitchcock / Truffaut belgeseli ile yapıldı.

Gösterimler öncesinde mekanların ruhuna uygun müzik dinletilerinin yapıldığı etkinlikte, TV+’lılar filmleri yüzde 50 indirimli izledi.

TV+ ile Sıra Dışı Sinema’da, toplamda 666 adaylığı ve 187 ödülü bulunan altı önemli filmin gösterimi yapıldı. 1600'lü yıllardan kalma Zülfaris Sinagogu 1985'te kapanmasının ardından kapılarını ilk kez TV+ Sıra Dışı Sinema projesi ile biletli bir etkinlik için açtı.

Ayrıca Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi de gösterimlere ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca Muhteşem Showman - The Greatest Showman, Sarayın Gözdesi - The Favourite, Suyun Sesi - Shape of Water, Soğuk Savaş - Cold War ve Herkes Biliyor - Everybody Knows filmleri perdeye yansıdı.

Etkinliğin kapanışı, 3 Mayıs Cuma günü Kırım Kilisesi'nde Hitchcock / Truffaut gösterimi ile yapıldı.

Sesli betimleme teknolojisi sunan ve tüm operatör aboneleri için ücretsiz sunulan Hayal Ortağım uygulaması ile, etkinlik kapsamında gösterilen Cold War, Everybody Knows ve Hitchcock / Truffaut filmleri görme engellilerle de buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, şunları kaydetti:

"TV+, dijital platformun da dışına çıkarak pek çok etkinliklerde ve farklı kulvarlarda Türk ve dünya sinemasını sahipleniyor. TV+ ile Sıra Dışı Sinema kapsamında 400 yılı aşkın tarihi olan büyüleyici mekanlarda bir ilk gerçekleştirerek, etkinliğimize katılanlara unutulmaz bir deneyim yaşattık. Turkcell olarak erişilebilir çözümlerle engelleri kaldırmaya yönelik vizyonumuz doğrultusunda; Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelli bireylerin de bu atmosferde film keyfi yaşamalarına fırsat sunduk. Etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek."

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştüYerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dev projede flaş gelişme!

Dev projede flaş gelişme!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.