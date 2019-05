TV+ sinemayı sıra dışı mekanlara taşıdı

İSTANBUL (AA) - Dijital televizyon platformu TV+ sanatseverlere sıra dışı bir deneyim yaşatarak, dünya sinemasının seçkin yapımlarını İstanbul'un tarihi mekanlarıyla buluşturdu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Zülfaris Karaköy'de gerçekleşen etkinliğin kapanışı, Kırım Kilisesi'ndeki Hitchcock / Truffaut belgeseli ile yapıldı.

Gösterimler öncesinde mekanların ruhuna uygun müzik dinletilerinin yapıldığı etkinlikte, TV+’lılar filmleri yüzde 50 indirimli izledi.

TV+ ile Sıra Dışı Sinema’da, toplamda 666 adaylığı ve 187 ödülü bulunan altı önemli filmin gösterimi yapıldı. 1600'lü yıllardan kalma Zülfaris Sinagogu 1985'te kapanmasının ardından kapılarını ilk kez TV+ Sıra Dışı Sinema projesi ile biletli bir etkinlik için açtı.

Ayrıca Sirkeci Garı, Hasköy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi de gösterimlere ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca Muhteşem Showman - The Greatest Showman, Sarayın Gözdesi - The Favourite, Suyun Sesi - Shape of Water, Soğuk Savaş - Cold War ve Herkes Biliyor - Everybody Knows filmleri perdeye yansıdı.