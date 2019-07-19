FİNANS

Twizy Contest'in Türkiye birincisi Bluezy takımı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye birincisi seçilen Bluezy takımı, 14 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu'nun dünya çapında başlattığı Twizy Contest Yaratıcılık Ve Tasarım Yarışması'nın Türkiye birincisi, Bluezy takımı oldu

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun, 2018 yılında dünya çapında faaliyet gösterdiği ülkelerde başlattığı ve toplumların mobilite ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefleyen genç yeteneklerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına imkan sağlayan Twizy Contest 2019 Yarışması'nın Türkiye birincisi, "TWIZY Tourism: Discover the City with TWIZY" projesi ile Bluezy takımı oldu.

Farklı üniversitelerden 5 takımın katıldığı yarışmanın Türkiye ayağının finali, 17 Temmuz’da Oyak Renault Fabrikası'nda, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’un ve Oyak Renault üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada birinci seçilen Bluezy takımı, 14 Ekim’de, Renault Grubu’nun Paris’teki İnovasyon ve Mühendislik Merkezi'nde gerçekleşecek dünya finalinde, Türkiye'yi temsil edecek.

10'u aşkın ülkeden 100'e yakın gencin inovatif çözümlerini yarıştıracağı finalde birinci olan ekip, Ocak 2020'de Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük ve en yeni teknolojilerinin tanıtıldığı Consumer Electronics Show (CES ) Fuarı'na katılma hakkı kazanacak.

- Geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi hedefliyor

Verilen bilgiye göre, ismini Renault’nun iki kişilik küçük elektrikli otomobili Twizy'den alan Renault Grubu ile Segula Teknoloji şirketinin iş birliğinde geleceğin mühendis ve tasarımcılarını yetiştirmek için başlatılan yarışmayla, Renault Grubu ile genç yeteneklerin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Oyak Renault, sosyal medya üzerinden ve üniversitelerle yürüttüğü iş birliğiyle üç ay boyunca yarışmaya katılacak takımları belirlemek üzere kayıt topladı.

Oyak Renault’nun Türkiye ayağını organize ettiği yarışma için 10’dan fazla üniversiteden başvuru geldi. Yapılan elemelerden sonra da finalde Insetto, Connectors, Bafta, Bluezy ve Marketing Busters ekipleri yarıştı.

Oyak Renault yetkilileri, projenin Türkiye ayağında yarışmaya hak kazanan 5 takım ile bir araya gelerek projenin amacı, kapsamı ve zaman planını oluşturdu.

Mart 2019’dan itibaren proje sürecinde takımlar teknik anlamda danışabilecekleri, Oyak Renault mühendislik direktörlüğünde çalışan her biri alanında yetkin mentorlarla eşleşti. Mentorlar ve takımlar 4 aylık yoğun bir süreç içinde geliştirdikleri proje ile ilgili kavramsal çözüm tasarımlarını ortaya koydu.

- "Genç yeteneklere kariyer fırsatı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, teknolojinin üretim süreçleri üzerindeki etkisi ve genç yeteneklere bu alanda sunulan kariyer fırsatlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörü yaşadığımız dijital çağda teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Otomotivin geleceğinde teknoloji odaklı tasarımların her geçen gün daha fazla talep edildiği yepyeni bir dönemin içindeyiz. Oyak Renault olarak bu sürece ayak uydurmak için fabrikamızda dijital dönüşüm süreci başlatarak hem kaliteli insan kaynağımızı hem de üretim süreçlerimizi son teknolojiyle uyumlu hale getirmek üzere çalışmalara başladık. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken, mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu projelerle onların eğitimleri esnasında endüstri ortamını deneyimlemesini amaçlıyoruz. Oyak Renault olarak genç yetenekleri şirketimize çekmek ve onlara uluslararası çapta kariyer fırsatı sunmak üzere Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Renault Grubu Twizy Contest

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