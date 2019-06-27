TZD 70. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ödül Töreni

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, milli gelirin yüzde 1'inin çiftçilere ödenmesinin kanunla hükme bağlandığını belirterek, "Buna rağmen, destekler binde 6'sını geçmiyor. Üretim girdi fiyatlarıyla sürdürülebilir olmaktan çıkıyor." dedi.

Demirtaş, TZD'nin 70. Kuruluş Yıldönümü ve Geleneksel Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, çiftçilerin en önemli sorununun finansman olduğunu ifade ederek, geçen yıl itibarıyla çiftçilerin kredi borçlarının 100 milyar lirayı aştığını söyledi.

Döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı tarımda girdi fiyatlarının arttığına dikkati çeken Demirtaş, "Mazot yem, gübre, zirai ilaç, enerji, fiyatları katlanarak arttı. Çiftçiler borçlu, üretmez durumda. Üretim yeterli olmayınca ithalata başvuruyoruz." diye konuştu.

Tarımsal üretimdekine benzer sorunların hayvancılıkta da yaşandığını anlatan Demirtaş, yem fiyatlarının yüksekliği ve bu alanda yapılan ithalata işaret etti.

Demirtaş, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2 milyon küçük ve büyükbaş hayvanın kesilmesinin beklendiğini anlatarak, hayvan hastalıkları konusunda denetimin öneminin altını çizdi.