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TZD 70. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ödül Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: - "Milli gelirin yüzde 1'inin çiftçilere ödenmesi kanunla hükme bağlandı. Buna rağmen, destekler binde 6'sını geçmiyor. Üretim girdi fiyatlarıyla sürdürülebilir olmaktan çıkıyor"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, milli gelirin yüzde 1'inin çiftçilere ödenmesinin kanunla hükme bağlandığını belirterek, "Buna rağmen, destekler binde 6'sını geçmiyor. Üretim girdi fiyatlarıyla sürdürülebilir olmaktan çıkıyor." dedi.

Demirtaş, TZD'nin 70. Kuruluş Yıldönümü ve Geleneksel Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, çiftçilerin en önemli sorununun finansman olduğunu ifade ederek, geçen yıl itibarıyla çiftçilerin kredi borçlarının 100 milyar lirayı aştığını söyledi.

Döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı tarımda girdi fiyatlarının arttığına dikkati çeken Demirtaş, "Mazot yem, gübre, zirai ilaç, enerji, fiyatları katlanarak arttı. Çiftçiler borçlu, üretmez durumda. Üretim yeterli olmayınca ithalata başvuruyoruz." diye konuştu.

Tarımsal üretimdekine benzer sorunların hayvancılıkta da yaşandığını anlatan Demirtaş, yem fiyatlarının yüksekliği ve bu alanda yapılan ithalata işaret etti.

Demirtaş, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2 milyon küçük ve büyükbaş hayvanın kesilmesinin beklendiğini anlatarak, hayvan hastalıkları konusunda denetimin öneminin altını çizdi.

- Planlı üretim vurgusu

Irak'a yumurta ihracatı konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere de değinen Demirtaş, şöyle devam etti:

"İhraç edilen yumurtanın yüzde 80'ini Irak’a gönderiyorduk, Irak'ın yumurta ithalatını durdurmasıyla yumurta üreticileri en zor günlerini yaşıyor. Üretici 35 kuruşa mal ettiği yumurtayı 15-20 kuruşa elden çıkarıyor."

Demirtaş, buna benzer durumların yaşanmaması için planlı üretim yapılması gerektiğini dile getirdi.

Milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye ödenmesinin kanunla hükme bağlandığını hatırlatan Hüseyin Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Buna rağmen, destekler milli gelirin binde 6'sını geçmiyor. Üretim girdi fiyatlarıyla sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Maalesef üreticiler zor günler yaşıyor. Üretici sayısı çok düşüyor, kırdan kente göçü engelleyemiyoruz. Hızla adım atılmazsa tarımda geldiğimiz durumdan geriye dönüş olmayacak."

Açılış konuşmasının ardından, çalışmalarıyla tarım sektörüne katkıda bulunan kişi ve kurumları ödülleri takdim edildi.

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Hüseyin Demirtaş Türkiye Ziraatçiler Derneği TZD

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