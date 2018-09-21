Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, üreticinin zarara uğramasını önlemek için fındıkta asgari 15-16 liralık bir taban fiyatının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yaklaşık 440 bin üretici tarından yapılan fındık üretiminin Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'de geçen yıl 670 bin ton olan fındık üretiminin bu yıl doğal afetlerin de etkisiyle 550 bin tona kadar düştüğüne dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yerli alım firmaları geçtiğimiz yıllarda başta Ferrero olmak üzere dünyanın en büyük fındık alıcısı firmalar tarafından satın alınmıştır. Bu durum nedeniyle fındık üreticileri piyasada ürünlerini eşit olmayan koşullarda neredeyse maliyet fiyatına satmak zorunda kalmıştır. Fındık üretiminde yaşanan azalmanın önemli nedenlerinden biri de budur. Yabancı firmalar bu yıl daha ürün piyasaya çıkarken kabuklu fındığın kilogramını kalitesine göre 11 lira 25 kuruş ila 11 lira 50 kuruştan alacaklarını bildirmişlerdi. Bu fiyat geçen yıllarda fındığa verilen fiyatın altındadır. Oysa geçen yıldan bu yana döviz kurlarının da yükselmesinin etkisiyle maliyetler büyük ölçüde artmış bulunmaktadır. Halen piyasada fındık fiyatları kalitesine göre kilogram başına 11 lira ila 13 lira arasında değişmektedir."