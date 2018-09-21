FİNANS

TZD'den fındıkta "taban fiyat" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: - "Üreticinin zarara uğramasını önlemek için fındıkta asgari 15-16 liralık bir taban fiyatı oluşturulması gerekiyor"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, üreticinin zarara uğramasını önlemek için fındıkta asgari 15-16 liralık bir taban fiyatının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yaklaşık 440 bin üretici tarından yapılan fındık üretiminin Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'de geçen yıl 670 bin ton olan fındık üretiminin bu yıl doğal afetlerin de etkisiyle 550 bin tona kadar düştüğüne dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yerli alım firmaları geçtiğimiz yıllarda başta Ferrero olmak üzere dünyanın en büyük fındık alıcısı firmalar tarafından satın alınmıştır. Bu durum nedeniyle fındık üreticileri piyasada ürünlerini eşit olmayan koşullarda neredeyse maliyet fiyatına satmak zorunda kalmıştır. Fındık üretiminde yaşanan azalmanın önemli nedenlerinden biri de budur. Yabancı firmalar bu yıl daha ürün piyasaya çıkarken kabuklu fındığın kilogramını kalitesine göre 11 lira 25 kuruş ila 11 lira 50 kuruştan alacaklarını bildirmişlerdi. Bu fiyat geçen yıllarda fındığa verilen fiyatın altındadır. Oysa geçen yıldan bu yana döviz kurlarının da yükselmesinin etkisiyle maliyetler büyük ölçüde artmış bulunmaktadır. Halen piyasada fındık fiyatları kalitesine göre kilogram başına 11 lira ila 13 lira arasında değişmektedir."

Demirtaş, önceki yıllarda da benzer sorunlar yaşanması üzerine Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık fiyatlarının aşırı düşmesini önlemek amacıyla devreye girdiğini hatırlatarak, bu yıl da üreticilerin TMO'nun fiyat açıklamasını beklediğini kaydetti.

Üreticilerden alınan bilgilere göre bir kilogram fındığın maliyetinin 14,9 liraya yükseldiğinin altını çizen Demirtaş, "Üreticinin zarara uğramasını önlemek için fındıkta asgari 15-16 liralık bir taban fiyatı oluşturulması gerekiyor. Hali hazırda üreticilerin önemli bir bölümü ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını ödeyebilmek için elindeki fındığı kısa zamanda satmak zorundadır. Bu koşullarda TMO'nun bir an önce uygun bir fiyat açıklayarak alımlara başlamasını bekliyoruz." değerlendiresinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Hüseyin Demirtaş Türkiye Ziraatçılar Derneği

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