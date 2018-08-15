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TZD'den kurbanlık hayvan uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş: - "En başta dikkat edilmesi gereken husus, kesilecek hayvanların damızlık dişi hayvanlar olmamasıdır. Kurbanlık hayvanlarda menşenin saptanması da önemlidir"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara uyarıda bulunarak, "En başta dikkat edilmesi gereken husus, kesilecek hayvanların damızlık dişi hayvanlar olmamasıdır. Kurbanlık hayvanlarda menşenin saptanması da önemlidir." ifadesini kullandı.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın ekonominin sıkıntılı olduğu döneme denk geldiğini, ithal girdilerin fiyatının arttığını, yem fiyatlarıyla da maliyetin yükseldiğini bildirdi.

Tarım ve hayvancılık alanında girdi fiyatlarındaki yükselişin üretici fiyatlarına zaman içinde yansıdığına işaret eden Demirtaş, "Bu nedenle kurbanlık fiyatlarındaki artışın girdi fiyatlarına göre nispeten sınırlı kalması beklenmektedir. Ağustos ayı başında 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak yapılan kurbanlık fiyatları tahminlerine göre büyükbaş kurbanlığın ortalama 7 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 1000 lira civarında olması öngörülmekteydi. Bu durumda geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,1 oranında artış olacaktı. Sözü edilen koşullar nedeniyle kurbanlık fiyatlarında bir miktar yükseliş olması doğal karşılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, resmi rakamlara göre geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde toplam 817 bin 805 büyükbaş ve 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvan kesildiğini anımsatarak, kurbanlık hayvan açısından bu yıl bir sıkıntı yaşanmayacağının görüldüğünü vurguladı.

Kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Demirtaş, şunları kaydetti:

"En başta dikkat edilmesi gereken husus, kesilecek hayvanların damızlık dişi hayvanlar olmamasıdır. Kurbanlık hayvanlarda menşenin saptanması da önemlidir. Bunun için her hayvanda bulunması gereken bakanlık tarafından verilmiş küpelerin varlığına dikkat edilmelidir. Bu konuda bir şüphe oluşması durumunda, küpelerin ve üzerindeki bilgilerin gerçekliği "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr" internet adresinden ya da cep telefonlarıyla "HaySag" adlı mobil uygulamadan küpe numarası girilerek kontrol edilebilir. Hayvanın pasaportu ve sağlık belgeleri de önemlidir. Bu arada ilk bakışta hayvanın sağlığı konusunda bilgi verebilecek en önemli unsurun dış görünüş olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Hayvanın duruşu, hareketlerinin canlılığı, tüylerinin ve boynuzlarının durumu genelde hayvanın sağlığı konusunda bir fikir verebilir."

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