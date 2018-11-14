Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 1,5 milyon ton olan Türkiye'nin yıllık pamuk ihtiyacının ancak 800-850 bin tonunun ülkeden karşılanabildiğini belirterek, "Üreticinin maddi olarak desteklenmesi ve fiyat istikrarını sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin temel ürünlerinden olan pamukta dışa bağımlılığın devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin toprak ve iklim yapısının müsait olmasına ve verimliliğin de dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmesine rağmen, 1,5 milyon ton olan yıllık pamuk ihtiyacının ancak 800-850 bin tonunun yurt içinden karşılanabildiğine dikkati çeken Demirtaş, "Girdilerde dışa bağımlılık nedeniyle üretim maliyeti yüksek, yeterli ilaç ve gübre kullanılamıyor. Bu yıl ülke pamuk üretiminin yüzde 50'sini sağlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak geçen kış mevsiminin de etkisiyle artan zararlı popülasyonlara karşı yeterli mücadele yapılamadı, bu nedenle rekolte düştü." değerlendirmesinde bulundu.