FİNANS

TZD'den tarım sektörü değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: - "Bu yıl üretici fiyatlarındaki artış olması gerekenden az"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, yılın 5 aylık dönemi itibarıyla üretici fiyatlarındaki artışın olması gerekenden az gerçekleştiğini belirtti.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, tarım sektöründe yılın 5 aylık dönemini değerlendirdi.

Yıla hububat ve bakliyat rekoltelerindeki düşüşün, tarımda girdi fiyatlarının artmasının ve kuraklığın ürünlere verdiği zararın damga vurduğuna işaret eden Demirtaş, bu gelişmelere rağmen üretici fiyatlarındaki artışın yetersiz kaldığını savundu.

Demirtaş, kuraklığın yanı sıra, özellikle mayısta meydana gelen aşırı yağış ve dolunun da önemli zarara yol açtığının altını çizerek, özellikle buğdayda rekolte düşüşünün beklenenden daha yüksek gerçekleştiğini bildirdi.

Verilerin tarım sektörü ve tarımsal üreticiler açısından bu yılın bir önceki yıla göre daha zor geçeceğini gösterdiğine dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin içinde bulunduğu güçlükler nedeniyle yaklaşmakta olan seçime katılacak partilerin tümü destek paketleri açıklamaktadır ancak sorunun kökeninde, ilgili kanunun öngördüğü destek miktarı olan milli gelirin asgari yüzde birinin bütçeden ayrılmaması yatmaktadır. Çiftçimizin beklentisi, yasal hakkı olan bu miktarın kendisine ödenmesidir."

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Demirtaş TZD üretici fiyatları

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