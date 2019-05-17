TZOB 27. Olağan Genel Kurulu

Açılışta konuşan Bayraktar, Tarımda Milli Birlik Projesi taslağının nisanda kamuoyunun gündemini yoğun şekilde meşgul ettiğini anımsatarak, "Tarımla ilgili her çalışma öncelikle çiftçimizi ilgilendirir. Çiftçimizin Anayasal meslek örgütü olan TZOB'un görüşlerinin alınmasından daha tabii bir şey olamaz. Nitekim bu durum dikkate alınmış olacak ki bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Tarım Şurası Yönetmeliği ile oluşturulan şura yürütme kuruluna TZOB da üye olarak dahil edildi. Çiftçimizin yararına olan her politikayı destekleriz, çiftçimizin zararına olan bütün politikalara karşı çıkarız." diye konuştu.

Hükümete ve siyaset kurumuna çiftçilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini sunduklarını aktaran Bayraktar, tarımda her projenin üretim, ihracat ve çiftçi odaklı olması gerektiğini söyledi. Bayraktar, tarım Bağ-Kur primlerinin yüksekliğine de işaret ederek, "Tarımdaki istihdam son bir yılda 300 bine yakın azalarak 4,7 milyonun altına geriledi. Gençleri tarımda tutamazsak, tarımsal üretimimiz de gıda güvencemiz de tehlikeye girer. Çözüm bellidir, tarım Bağ-Kur primleri indirilmelidir. Çiftçilerimize her yıl için 90 gün yıpranma payı verilmelidir." ifadesini kullandı.

- "Enflasyonun sorumlusu çiftçi değil"

Bayraktar, tarımın enerji ile en stratejik sektörlerin başında geldiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapıp edip çiftçimizi tarlada tutmalıyız. Tohumda, yemde, gübrede, elektrikte, zirai ilaç fiyatlarında büyük artışlar oldu. Bazı girdilerde yıllık artış oranı yüzde 115'i aştı. Artan girdi fiyatları karşısında üreticilerimiz her geçen gün zorlanıyor. Enflasyonun sorumlusunun çiftçi olmadığı gün gibi ortada. Bu girdi fiyatlarıyla, faizlerle, enflasyonla, ithalat izinleriyle, alım fiyatlarıyla üretim kolay değil. Çiftçimizin sorunlarını çözemezsek, gıda fiyatlarını daha çok konuşuruz. "