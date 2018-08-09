FİNANS

TZOB Başkanı Bayraktar kurbanlık fiyatlarını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-20 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin 500 lira arasında değişmesi, canlı ağırlık kilogram fiyatının da büyükbaşta 17-25 lira, küçükbaşta 15-28 lira arasında olması tahmin edilmektedir" - "Toplamda halkımızın tahmini olarak 3 milyon 650 bin kurbanlık hayvan için 10 milyar 67 milyon lira ödeyeceğini tahmin ediyoruz" - "Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri başta olmak üzere geniş bir bölgede yaşanan aşırı yağış ve sel felaketi çok sayıda çiftçimizi mağdur etti. Dere kenarlarında bulunan harmanlarda kurumaya bırakılan, çuvallanmış fındıklarda, fındık ağaçlarında hasarlar oldu"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında, canlı ağırlık kilogram fiyatının da büyükbaşta 17-25 lira, küçükbaşta 15-28 lira olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira, Anadolu yakasında 23-25 lira, Ankara'da 18-22 lira, İzmir'de 17-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara'da 18-20, İzmir'de 22-26 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.

Ülke ortalamasında fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında arttığını belirten Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki Kurban Bayramı'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir." diye konuştu.

Bayraktar, üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üreticinin sıkıntıya girmesini önleyeceğini belirterek, "Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir." ifadesini kullandı.

- Kurbanlıklara 10,7 milyar lira ödenecek

Yem fiyatlarının 2017-2018 Temmuz döneminde ciddi oranda arttığına dikkati çeken Bayraktar, buğday kepeğinin yüzde 32,8 artışla 870 liraya, ayçiçeği tohumu küspesinin yüzde 46,2 artışla 892 liraya, besi yeminin yüzde 20,5 artışla bin 215 liraya, samanın yüzde 36,8 artışla 528 liraya çıktığını söyledi.

Bayraktar, kesilecek yaklaşık 850 bin büyükbaş kurbanlık hayvan için toplam yem masrafının 1 milyar 785 milyon lirayı, 2,8 milyon küçükbaş hayvan için yapılan toplam yem masrafının ise 1 milyar 400 milyon lirayı bulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Toplamda 3 milyon 650 bin baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 3 milyar 185 milyon lira civarında bir yem masrafı yaptıkları, dolayısıyla bu kadar bir paranın yem sektöründe kullanıldığı tahmin edilmektedir. Toplamda halkımızın tahmini olarak 3 milyon 650 bin kurbanlık hayvan için 10 milyar 67 milyon lira ödeyeceğini tahmin ediyoruz. Kesilecek küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 28 milyon lirayı, büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değerinin de 102 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz."

- "13 bin lira kira ödemek zorunda kalan üreticiler var"

Kurbanlık satıcılarının yaklaşık 15 gün kaldıkları süre içinde belediyelere, Ankara’da 3 bin 500-5 bin 50 lira, İstanbul’da 7 bin 500-13 bin lira, İzmir’de 4 bin 500-6 bin 500 lira civarında çadır kirası ödediklerini belirten Bayraktar, "Satış yerleriyle ilgili buradan belediye başkanlarımıza seslenmek istiyorum, üreticilerimize 13 bin liraya kiralanan yerler var. Bu durum ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Belediyelerden ricamız, lütfen buraları uygun fiyattan üreticilerimize kullandırın." dedi.

Bayraktar, Kurban Bayramı'nın kasaplar için de önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 50 lira, büyükbaşta ise 250 lira civarında para almaktadır. Kesme işine parçalama da dahil edildiğinde özellikle büyükbaştaki fiyat 500-600 liraya kadar çıkabilmektedir. Hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği tahminiyle kasaplara ödenecek toplam bedel toplamda 176 milyon 250 bin lirayı bulacaktır." ifadelerini kullandı.
\

- Sel fındık üreticisini vurdu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde, Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçeleri başta olmak üzere geniş bir bölgede yaşanan aşırı yağış ve sel felaketinin çok sayıda çiftçiyi mağdur ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dere kenarlarında bulunan harmanlarda kurumaya bırakılan fındıklarda, bahçelerde çuvallanmış fındıklarda, fındık ağaçlarında, fındık işçilerinin kaldıkları çadırlarda önemli hasarlar meydana geldi. Hasarın yüzde 100'e ulaştığı, tamamen sele kapılan fındıklıklar var. Antalya Elmalı’da yaşanan afet ise 500-600 dekar sera alanında yüzde 100’e varan oranlarda zarara yol açtı. Hayvan telefleri de bulunuyor. Sadece yüzde 10’unun sigortalı olması nedeniyle sera sahipleri mağdur durumda. Hem Ordu hem de Antalya’nın Elmalı ilçesindeki çiftçilerimiz destek bekliyor. Sadece borç ertelemesi değil nakit desteği de bekliyorlar. Hasar tespit çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini temenni ediyorum."

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Fındık rekoltesi bu sene düşük. Yani rakam aşağı yukarı elimizde var, 500 bin tonlar civarında ama Ordu'daki felaket nedeniyle daha da altına düşmesi mümkün. Orada fındık rekoltesini biraz daha aşağı çekebilir." dedi.

Bayraktar, TARSİM'de sigortalılık oranının az olduğunu belirterek, üreticilerin primlerin yüksekliğinden şikayet ettiğini söyledi.

Bu sene kurbanlık fiyatlarındaki artışın yüksek maliyetlere rağmen enflasyonun altında olduğuna dikkati çeken Bayraktar, kurdaki artışın ithal edilen mazot, gübre, yem, ilaç maliyetlerini de yükselteceğini vurguladı.

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı
Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükselttiDicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB

En Çok Okunan Haberler

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı

3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı

Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı

TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.