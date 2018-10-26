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TZOB Başkanı Bayraktar'dan 'fındık fiyatı' açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımına girmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "15 liralık bir fiyat istiyorduk ama TMO'nun 1.

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımına girmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "15 liralık bir fiyat istiyorduk ama TMO'nun 1. kalite levant fındığın kilosu için 14, Giresun fındığının kilosu için ise 14,5 liradan piyasaya girmesi olumludur" dedi.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TMO'nun 1 Kasım'dan itibaren piyasaya gireceğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Çiftçinin günlerdir beklediği, TMO'nun makul fiyatla piyasaya girmesine karar verilmesini olumlu karşıladıklarını belirten Bayraktar, "Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı'mız Bekir Pakdemirli'ye, bu konuda emeği geçen milletvekillerimize ve ziraat odası başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Fındığın, Karadeniz Bölgesi'nin ana geçim kaynağı olduğunu, yaklaşık 400 bin ailenin geçimini fındıkla sağladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Fındıkta fiyat 12 liraydı. Daha önce bize söylendiğinde piyasaya girilseydi, fiyatlar bu kadar düşmezdi. Zaten külleme hastalığı, fındık kokarcası ve doğal afetler nedeniyle rekoltenin geçen yılın çok altında kaldığını biliyorduk. Bitkisel üretim ikinci tahmin verilerine göre fındık üretiminin geçen yılın yüzde 23,7 altında kaldığı bugün açıklandı. Üretimde 160 bin tonluk bir azalma var. Bütün bunlara rağmen piyasa iyi işlemediği için TMO, alıma girmeden fındıkta fiyat istikrarı sağlanmazdı. Geç kalınmış olsa da TMO’nun fındık alımına girmesi piyasada regülasyonu sağlayacaktır. TMO’nun piyasaya girmesi, çiftçimizin mağduriyetini bir nebze olsun önleyecektir. Her şeye rağmen TMO'nun piyasaya girmesi olumludur. TMO'nun piyasaya girmesi için Birliğimiz ve Ziraat Odalarımız çok çalıştı. Geç de olsa bunun karşılığını aldık."

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