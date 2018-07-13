TZOB / Bayraktar: Kanatlıda hedef ihracat olmalı

Ayşegül Acar / İstanbul, 13 Temmuz (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe büyümenin sürdüğünü, hedefin daha fazla ihracat olması gerektiğini belirtti.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe ihracat durumuyla ilgili bir açıklamasında, "Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda tavuk eti üretimi 2,2 milyon tonu, hindi eti 64 bin tonu, tavuk yumurtası 19.5 milyar adedi aşarak rekor kırdı. Sektörün kapasitesini tam olarak kullanabilmesi ve üretim artışını sürdürebilmesinin yolu daha fazla ihracattan geçiyor; hedefimiz daha fazla ihracat olmalıdır” dedi.

Bayraktar, aylık üretimin Mayıs ayında tavuk etinde yüzde 4.0 artışla 200 bin tona, hindi etinde yüzde 58.2 artışla 6 bin 888 tona, tavuk yumurtasında yüzde 2.1 artışla 1.6 milyar adete çıktığını belirtti ve ekledi:

"Sektör yüksek kapasiteye, üstün teknoloji sahip durumdadır. Sektörün kapasitesini tam olarak kullanabilmesi ve üretim artışını sürdürebilmesinin yolu daha fazla ihracattan geçiyor.

"Hedefimiz daha fazla ihracat olmalıdır. Dünyada kanatlı ve yumurta ürünleri ithalatı büyük boyutlardadır. Dışarıda milyarlarca dolarlık bir pazar vardır.

"Ülkemizin hemen yanı başında bulunan özellikle Ortadoğu ülkeleri büyük miktarlarda kanatlı eti ve ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri ithalatı yapmaktadır.

"Türkiye’nin bu pazarları çok iyi değerlendirmesi ve üretimini bu pazarlara yönelik olarak planlaması gerekmektedir."

