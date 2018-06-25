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TZOB / Bayraktar: Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin "demokratik olgunlukla gerçekleştirildiğini" söyledi ve "Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı" çağrısı yaptı.

Ayşegül Acar / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin "demokratik olgunlukla gerçekleştirildiğini" söyledi ve "Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı" çağrısı yaptı.
Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin bir açıklamasında şöyle dedi:
"Millet iradesi, büyük bir katılımla sandığa yansımış, örnek bir demokratik olgunlukla seçimler gerçekleştirilmiştir. Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke menfaatlerine odaklanmalıdır. İlk turda çoğunluğun oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Meclis'e girme başarısı gösteren 600 milletvekilini tebrik ediyorum."

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