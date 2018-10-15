TZOB / Bayraktar: Tarım-ÜFE’deki artış, yurt içi ÜFE’nin üçte birinde kaldı

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım üretici fiyatları endeksindeki (Tarım-ÜFE) fiyat artışının, yurt içi üretici fiyatları endeksindeki (Yİ-ÜFE) fiyat artışının üçte birinde kaldığını belirterek, “Eylül ayında yurt içi ÜFE’deki artış yüzde 46.15’i bulurken, tarım-ÜFE yüzde 16.09’da kaldı” dedi.

Aylık enflasyonun tarım-ÜFE’de yüzde 3.68, yurt içi ÜFE’de ise yüzde 10.88’e ulaştığına dikkat çeken Bayraktar, geçen yıl Eylül ayına göre bir miktar fiyat artışı olsa da tarım-ÜFE’deki artışın diğer enflasyon verilerine göre sınırlı düzeyde kaldığının altını çizdi ve ekledi:

“Eylül ayında TÜFE’deki aylık yüzde 6.30, yıllık yüzde 24.52 ve gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık yüzde 6.40, yıllık yüzde 27.70’lik artışlar bile tarım ÜFE’nin çok üzerinde gerçekleşti.

“Eylül ayında TÜFE, yurt içi ÜFE ve gıda ve alkolsüz içeceklerde hızlı bir artış olmasına karşın, tarım-ÜFE’de bu görülmedi, artış makul düzeyde kaldı. Ağustos ayında ise tarım-ÜFE aylık bazda yüzde 1.91, yıllık bazda yüzde 15.31 düzeyindeydi ve yıllık artış 0.78 puanı ancak buldu.”