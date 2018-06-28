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TZOB / Bayraktar: Türkiye, 6 bin 500 tondan çok daha fazla bal ihraç edebilir

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balda ihracatın artırılması gerektiğini belirterek, “Zengin doğal kaynaklarıyla arıcılık cenneti olan, üretimde 115 bin tonla dünya ikinciliğini alan Türkiye, 6 bin 500 tondan çok daha fazla bal ihraç edebilir” dedi.

Ayşegül Acar / İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balda ihracatın artırılması gerektiğini belirterek, “Zengin doğal kaynaklarıyla arıcılık cenneti olan, üretimde 115 bin tonla dünya ikinciliğini alan Türkiye, 6 bin 500 tondan çok daha fazla bal ihraç edebilir” dedi.
Bayraktar, Türkiye'nin doğal flora ve nektar kaynakları bakımından çok zengin olduğuna işaret ederek, dünya genelinde üretilen 1.66 milyon ton balın yüzde 27.1’sini Çin’in, yüzde 5.7’sini ise Türkiye’nin karşıladığını vurguladı.
Bayraktar, Türkiye’de 2017 yılında, 84 bin işletmede 8 milyona yakın kovanda 115 bin ton bal üretildiğin söyledi ve ekledi:
"Ülkemizde bal olağanüstü bir potansiyele sahiptir. Balın geleceği ihracata bağlıdır. Türkiye, 2017 yılında 23,4 milyon dolarlık 6 bin 500 ton bal ihraç etmiştir. Balın yanı sıra polen, arı sütü, propolis gibi ürünlerin üretim ve ihracatına da önem verilmelidir. Kovan başına bal verimi artırılmalıdır. Çin kovan başına 50,1 kilogram bal alırken, bizde bu rakam 14,3 kilogramda kalmaktadır."
Bayraktar arıcılıktan daha fazla gelir alınması için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:
- Arı üreticilerinin birlikler ya da kooperatifler şeklinde gelişmiş ülkelerdeki gibi güçlü bir şekilde örgütlenmesi sağlanmalıdır.
- Özellikle ihracatta önem arz eden ballarda, arıların nektar aldığı bitkiye göre sınıflandırılması ve belli bir standardı yapılmalıdır.
- Balda kalıntıya neden olan hastalık ve zararlılara karşı bilinçsizce ilaç kullanımı önlenmelidir.
- Merdiven altı üretilen sahte ballara yönelik denetimler artırılmalıdır.
- Kaçak bal girişleri önlenmelidir.
- Arıcılar, balın yanı sıra yüksek katma değer sağlayan polen, arı sütü, propolis gibi diğer ürünleri de üretebilmesi için teşvik edilmelidir.
- Arıcıların modern arıcılık konusunda eğitilmeli, genç çiftçiler desteklenmelidir.
- Bölge şartlarına uygun ana arılar üretilerek arıcılara dağıtılmalıdır.
- Organik bal üretiminin artırılmalıdır.
- Kovanlarda standartlaşma sağlanmalı, verim ve kalite artırılmalıdır.

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