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TZOB çiftçilerle buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik müşavirlerin çiftçilerle bir araya geldiğini, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorun ve beklentileri en doğru ağızdan dinlediklerini bildirdi.

TZOB çiftçilerle buluşuyor

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik müşavirlerin çiftçilerle bir araya geldiğini, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorun ve beklentileri en doğru ağızdan dinlediklerini bildirdi.
TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, ülke geneline yayılan 765 adet Ziraat Odası’nın Türk çiftçisinin hizmetinde olduğunu belirtti. Ziraat Odaları yöneticilerinin katılımıyla Eylül ve Ekim aylarında bölge toplantıları düzenlendiğini ve bu toplantılarda çiftçilerin sorunlarının masaya yatırıldığını söyleyen Bayraktar, “Kurdaki dalgalanmalar nedeniyle girdi maliyetlerinde oluşan fiyat artışları, çiftimizin üretim yapmasını zorlaştırdı. Üreticilerimizin bu süreçte yaşadığı sorunları, temsilcileri Ziraat Odası başkanlarımızdan dinlemek, çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla bölge toplantıları düzenledik. 9 bölge toplantımızdan ikisine, Ege ve Marmara bölge toplantılarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlık bürokratları da katıldı. Toplantılarda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Ziraat Odası başkanlarımız, bölgelerindeki, illerindeki çiftçi sorunlarını aktardılar. Bu görüşleri birer rapor haline getirdik” dedi.
‘ÇİFTÇİLERİMİZİN ZİRAAT ODALARINDAN BEKLENTİLERİ DE GENİŞ YER TUTACAK’
Bayraktar, Ankara’da toplantılar sürerken, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan TZOB teknik müşavirlerinin ise, sahada bizzat çiftiyle buluştuğunu, sorunları yerinde tespit ettiğini söyledi. Teknik müşavirlerin 22 Ekim tarihinde başlayan teknik gezilerinin devam edeceğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:
“Deneyimli veteriner ve mühendislerden oluşan ekiplerimiz gittikleri il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, tarım ve orman müdürleri başta olmak üzere birim amirleriyle buluşuyor, çiftçilerimizin sorunlarını doğrudan aktarıyorlar, çalışmalar, projeler hakkında bilgi alıyorlar. Odalarımızın mevcut kaynaklarını en verimli şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda fikir paylaşımında bulunuyorlar. Teknik gezilerin ardından hazırlanacak raporlarda çiftçilerimizin Ziraat Odalarından beklentileri de geniş yer tutacak.”
‘GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Çiftçilerin teknik personeli ilgiyle karşıladığını, tüm sorunlarını içtenlikle paylaştığını belirten Bayraktar, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Türk çiftçisi dünyanın en fedakâr, en kanaatkâr ve en becerikli çiftçisidir. Kendisine yardımcı olmak amacıyla, işini severek ayağına geleni, her zaman el üstünde tutmuştur. Bizler de onlara layık olmak için çalışıyoruz. TZOB ve Ziraat Odaları olarak, bütün gücümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya, onların sorunları için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalara katılan tüm Ziraat Odaları başkanları, yöneticileri, personeli ve teknik ekibimize başarılar diliyorum.”
Ayrıca, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan TZOB teknik müşavirleri ise, çalışma kapsamında 8 ilin; Antalya, Burdur, Düzce, Erzurum, Kayseri, Manisa, Sivas ve Trabzon’un hemen bütün ilçelerinde gerçekleştirdikleri teknik gezilerini tamamladılar. TZO Başkanı Bayraktar, teknik ekibin gezilerine devam edeceğini bildirdi.

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TZOB çiftçilerle buluşuyorTZOB çiftçilerle buluşuyorTZOB çiftçilerle buluşuyor

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