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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, istihdamda tarıma düşen payın son 1 yılda yüzde 17,7'den yüzde 17,1'e indiğini belirterek, "Gençler tarımda kalmak istemiyor.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor

Gizem KARADAĞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, istihdamda tarıma düşen payın son 1 yılda yüzde 17,7'den yüzde 17,1'e indiğini belirterek, "Gençler tarımda kalmak istemiyor. Asgari ücretle iş bulan çiftçiler hemen tarımı bırakıyor. Çözüm bellidir, tarım Bağ-Kur primleri 2008'deki gibi 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimize her yıl için 90 gün yıpranma payı verilmelidir" dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 27'nci Olağan Genel Kurulu, başladı. Ankara'da otelde gerçekleştirilen, 81 ilden gelen 307 delegenin oy kullanacağı genel kurulda, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 10 kişiden oluşan yönetim kurulu seçilecek. Açılış konuşmasını yapan TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçilerin Bağ-Kur primlerinin yüksek olmasından yakınarak şöyle konuştu: "Çiftçimizin durumu malum. Buna karşın primler çok yüksek. Zor geçinen bir kesimin aylık 764 lira 96 kuruş tarım Bağ-Kur primi ödemesi mümkün mü? 5 puanlık hazine indiriminin tarım kesimine uygulanmasını sağladık; ama yine de çiftçimiz 654 lira 10 kuruş prim ödemek durumunda kalıyor. 2008 yılında 15 gün olan aylık prim gün sayısı her yıl 1 gün yükseliyor. 2019'da 26'ya çıktı. 2023'de 30 olacak. Bu demektir ki tarım Bağ-Kur primleri daha da artacak. Bu primler olduğu sürece tarımda kayıt dışılık sürer. Tarımda erkeklerin yüzde 78,2’si, kadınların yüzde 95’i kayıt dışı çalışıyor. Toplamda bu oran yüzde 85,2’yi buluyor. Çiftçilerimizin yaş ortalaması 55 oldu."
'GENÇLER TARIMDA KALMAK İSTEMİYOR'
Bayraktar, istihdamda tarıma düşen payın son 1 yılda yüzde 17,7’den yüzde 17,1’e indiğini belirtti. Gençlerin tarımda bulunmaması durumda tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin tehlikeye gireceğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti: "Gençler tarımda kalmak istemiyor. Asgari ücretle iş bulan çiftçiler hemen tarımı bırakıyor. Çözüm bellidir, tarım Bağ-Kur primleri 2008'deki gibi 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimize her yıl için 90 gün yıpranma payı verilmelidir. Çözüm bellidir, tarım Bağ-Kur primleri 2008’deki gibi 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimize her yıl için 90 gün yıpranma payı verilmelidir. Bırakın 4 yıllık dönemi, sadece 2018 yılında, tohumda, yemde, gübrede, elektrikte, zirai ilaç fiyatlarında büyük artışlar oldu. Bazı girdilerde yıllık artış oranı yüzde 115’i aştı. Yem fiyatları yılbaşından bu yana sürekli yükseliyor. Fiyatlar yerinde saymıyor. Mazotun litresi 6,5 lirayı aştı. Artan girdi fiyatları karşısında üreticilerimiz her geçen gün daha da zorlanıyor. Bunu en son hububat alım fiyatlarında gördük. Alım fiyatı buğdayda yüzde 29, arpada yüzde 33 artırıldı. Bu artışlar enflasyonun üzerinde gerçekleşti; ancak girdi fiyatları daha fazla arttı."
'KREDİ BORÇLARININ YÜZDE 37'Sİ BANKALARA'
Bayraktar, tarımın öncelikli sorunlarının çözülmesi ve çiftçimizin tarlada kalabilmesi için temel girdi fiyatlarının makul düzeylere çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, gübre ve yemde KDV oranının sıfırlanması gerektiğini söyledi. Gübre ve yem dışındaki girdilerde KDV oranı kadar bir miktarın çiftçiye destek olarak verilmesini talep ettiklerini belirten Bayraktar, şöyle dedi: "Talebimiz üzerine çiftçi borçlarının bir kısmı son 3 yılda iki kez 5 yıl süreyle ertelenmiştir. En son, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan ve doğal afetler yüzünden ertelenen çiftçi borçları ile 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kanuni takibe giren çiftçi borçları yapılandırılmıştır. Yapılandırma idari takipteki borçlar ile diğer bankalara olan tarımsal kredi borçlarını kapsamamıştır. Çiftçimizin kredi borçlarının yaklaşık yüzde 37’si Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri dışındaki bankalara aittir. Ayrıca, çiftçimiz takibe düşmemek için Ziraat Bankası’na olan borçlarını cari faiz üzerinden yapılandırmıştır. Çiftçimizin finansman sorununun çözümü için Ziraat Bankası yüzde 16’ya çıkardığı tarımsal kredi faizlerini yeniden yüzde 8-11’e indirmelidir. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin faiz oranı yüzde 26’dan Ziraat Bankası seviyesine çekilmelidir."

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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor

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