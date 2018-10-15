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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım ÜFE'deki artış, Yurt İçi ÜFE'nin üçte birinde kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Tarım-ÜFE) fiyat artışının, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) fiyat artışının üçte birinde kaldığını bildirerek, "Eylül ayında Yurt İçi ÜFE'deki artış yüzde 46,15'i bulurken, Tarım-ÜFE yüzde 16,09'da kaldı.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Tarım-ÜFE) fiyat artışının, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) fiyat artışının üçte birinde kaldığını bildirerek, "Eylül ayında Yurt İçi ÜFE'deki artış yüzde 46,15'i bulurken, Tarım-ÜFE yüzde 16,09'da kaldı. Aylık enflasyon Tarım-ÜFE'de yüzde 3,68 olurken, Yurt İçi ÜFE'de yüzde 10,88'e ulaştı" dedi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında Tarım-ÜFE'nin aylık düzeyde yüzde 3,68, Ocak-Eylül döneminde yüzde 8,48, yıllık düzeyde yüzde 16,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,59 artış gösterdiğini belirtti.
Geçen yıl Eylül ayına göre bir miktar fiyat artışı olsa da Tarım-ÜFE'deki artışın diğer enflasyon verilerine göre sınırlı düzeyde kaldığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
"Eylül ayında TÜFE'deki aylık yüzde 6,30, yıllık yüzde 24,52, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık yüzde 6,40, yıllık yüzde 27,70'lik artışlar bile Tarım ÜFE'nin çok üzerinde gerçekleşti.
Eylül ayında TÜFE, Yurt İçi ÜFE ve gıda ve alkolsüz içeceklerde hızlı bir artış olmasına karşın, Tarım-ÜFE'de bu görülmedi, artış makul düzeyde kaldı. Nitekim, Ağustos ayında Tarım-ÜFE aylık bazda yüzde 1,91, yıllık bazda yüzde 15,31 düzeyindeydi ve yıllık artış 0,78 puanı ancak buldu."
'ÇİFTÇİMİZ İSTİKRARLI BİR GELİR ELDE EDEBİLMELİ'
Enflasyon mağduru çiftçinin ürettiği ürünlerdeki fiyat artışının hem gıda hem tüketici hem de üretici fiyatlarının çok altında kaldığını vurgulayan Bayraktar, "Çiftçimizin ürettiği ürün değerinden alıcı bulamazken, tüketici çok yüksek fiyatlarla ürün alabiliyor. Hem çiftçimiz hem tüketicimiz mağdur oluyor. Hem çiftçimiz istikrarlı bir gelir elde edebilmeli hem de tüketicimiz makul fiyatlarla ürün tüketebilmelidir. Bunun yolu da ekonomik örgütlenmeden, tarladan markete olan zincirin kısaltılmasından, üretici-market fiyat makasının daraltılmasından geçiyor. Çiftçimizin tarlada kalabilmesi için girdi fiyatları makul düzeylere çekilmeli, daha fazla desteklenmelidir" dedi.
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimin, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,99, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,87 düzeyinde arttığını belirten Bayraktar, alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 4,71, çeltikte yüzde 4,50, lifli bitkilerde yüzde 4,08 ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,62 artış, yağlı meyvelerde yüzde 2,07 azalış görüldüğünü bildirdi.

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