TZOB: Irak'ta ithalat yasağı, Türkiye'de yumurta sektörünü etkiledi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Irak'ta, milletlerarası ticaret kurallarına aykırı bir şekilde alınan ithalat yasağının, Türkiye'de üretimin yaklaşık üçte birini ihraç eden yumurta sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Bayraktar, "Çünkü ihracatın yüzde 85'e yakını Irak'a yapılıyor. Sektör, maliyetin altında satış yapmaya çalışıyor. Bu durum sürdürülemez" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs ayında tavuk yumurtası üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 1 milyar 603 milyon adetten, 1 milyar 622 milyon adede yükseldiğini, buna karşın tavuk eti üretiminin yüzde 3,3 azalarak 200 bin tondan, 193 bin tona gerilediğini belirtti. Bayraktar, kanatlı eti ve ürünleri ihracatında artışın devam etmesine karşın, yumurta ve yumurta ürünleri ihracatının gerilediğin söyleyerek, "Kanatlı eti ve ürünleri ihracatı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 aratarak 49,4 milyon dolardan 62,8 milyon dolara yükseldi. İhracat 5 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 210,7 milyon dolardan 238,7 milyon dolara çıktı" dedi.

Sorunun yumurta ve yumurta ürünleri ihracatında olduğunu söyleyen Bayraktar, "Yumurta ve yumurta ürünlerinde ihracat, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 azalarak 30,7 milyon dolardan 18,1 milyon dolara indi. 5 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalarak 177,8 milyon dolardan 150,7 milyon dolara geriledi" diye konuştu.

'IRAK'TAKİ İTHALAT YASAĞI SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Irak'ta, milletlerarası ticaret kurallarına aykırı bir şekilde alınan ithalat yasağının, üretimin yaklaşık üçte birini ihraç eden yumurta sektörünü çok olumsuz etkilediğini vurgulayan Bayraktar, şöyle dedi:

"Çünkü ihracatın yüzde 85'e yakını Irak'a yapılıyor. İhracat durunca 28 günlük bekleme süresi olan yumurtada iç piyasada fiyatlar ister istemez hızla düşüyor. Sektör, maliyetin altında satış yapmaya çalışıyor. Bu durum sürdürülemez. Üreticimiz sorunun çözülmesini bekliyor. Sektör iyi planlanmamış. Arz fazlası var, kanatlı sektörü ülke nüfusu, tüketim artışı ve ihracatı göz önünde bulundurmayan plansız bir yapıya sahip. Zaten büyük ölçüde doymuş olan iç tüketim arza göre yetersiz kalınca sektör ihracat yapmaya çalışıyor. İhracatta sorun çıkınca da sektör krize giriyor. Sektörün tek sorunu arz talep dengesizliği de değil. Maliyet sorunu da var. Elektrik fiyatları, dışa bağımlı yem fiyatları enflasyonun çok üzerinde arttı. Sektörün kar marjı olağanüstü düştü. Üretici yaptığı yatırımın karşılığını makul bir sürede alamaz hale geldi. Şu anki yapıyla üretici geleceğini göremiyor, üretimi sürdürmekte ve sektörde kalmakta güçlük çekiyor." Bayraktar, öncelikle ve acilen çözülmesi gereken Irak sorununun yanı sıra bu ortamda tek çıkar yolun devletin kısa, orta ve uzun vadeli, üretim, tüketim ve dış ticaret planlaması içeren bir strateji oluşturmasından geçtiğini kaydetti.

