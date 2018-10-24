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TZOB Marmara Bölge Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Ziraat Bankasının, çiftçinin can suyu ihtiyacını dikkate alarak, buğday üreticilerine düşük faizli kredi kullandırması önem arz ediyor" - "Üretici, hem gübre ve mazot gibi desteklerinin artmasını hem de bu desteklerin ne zaman açıklanacağını bilmek istiyor. Böyle bir açıklama piyasalara güven verecektir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ziraat Bankasının, çiftçinin can suyu ihtiyacını dikkate alarak, buğday üreticilerine düşük faizli kredi kullandırması önem arz ediyor." dedi.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapılan TZOB Marmara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomideki gelişmelerin etkisiyle üretim maliyetlerinin arttığını söyledi.

Gübre, mazot, elektik ve ilaç gibi ithal edilen girdilerde fiyat artışı yaşadıklarını belirten Bayraktar, üreticinin de haklı olarak hükümetten destek beklediğini bildirdi.

Bayraktar, "Ekonomi bir miktar soğuyacak ama bu sektörü soğutamayız. Bu sektörü küçültme şansımız yok. Seyahatinizi, beyaz eşyanızı, arabanızı ve hatta ayakkabınızı erteleyebilirsiniz ama gıdayı erteleme şansınız yok. İnsanların yaşaması için beslenmesi lazım. Beslenmesi için de bu ülke çiftçisinin üretmesi gerekiyor. Bu dönemde tarım sektörünün desteklenmesinin çok önemli olduğunu söylemem lazım." diye konuştu.

- Ekmek fiyatları uyarısı

Buğday üretimine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Buğday ekimleri başladı ama gübre kullanımında azalma tespit ettik. Zamanında eski fiyattan almış olanlar gübre kullanıyor. 22 milyon ton civarında buğday üretiyoruz ama asıl hedef 25 milyon tonlarda. 25 milyon ton üretime ihtiyacımız var. Üretim 18 milyon tonun altına düşerse spekülatif faaliyete zemin hazırlar. Tüccar, kar saikiyle piyasaya girerek buğdayı alır ve stoklar, bu da fiyatları aşırı yükseltir. Bu durumda halkımızı etkileyecek hadise oluşabilir ve ekmek fiyatları artabilir. Bunun tedbirini şimdiden almamız lazım."

Bayraktar, üreticinin, gübre ve mazot gibi desteklerinin artmasını ve bu desteklerin ne zaman açıklanacağını bilmek istediğini vurgulayarak, böyle bir açıklamanın piyasalara güven vereceğini dile getirdi.

Bankalarla ilgili sıkıntılar yaşadıklarının ve bu konuda tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özel bankalar faizlerini yüzde 40'a çıkardı, faiz maliyeti yükseldi. Ziraat Bankasının faizleri düşük ama seçici davranıyor, her çiftçiye kredi kullandırmıyor. Özel bankalar da bu faize rağmen kredi kullandırmaktan imtina ediyor. Ziraat Bankası ile konuşarak çiftçinin can suyu ihtiyacını dikkate alarak, buğday üreticilerine düşük faizli kredi kullandırılması çok önem arz ediyor."

Bakan Pakdemirli'nin de bir aile işletmesi bulunduğuna ve aile işletmelerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Bayraktar, tarımsal aile işletmelerinin verilen desteklerden yeterince yararlanamadığını, bu konudaki destekleme politikalarına ilişkin sorunların çözüleceğine inandıklarını söyledi.

Bayraktar, düşük faizli krediyle desteklenecek Tariş, Fiskobirlik ve Marmarabirlik gibi birliklerin de ürün fiyatlarının düşmesi durumunda piyasaya girmesi gerektiğini bildirdi.

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