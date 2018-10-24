Bayraktar, "Ekonomi bir miktar soğuyacak ama bu sektörü soğutamayız. Bu sektörü küçültme şansımız yok. Seyahatinizi, beyaz eşyanızı, arabanızı ve hatta ayakkabınızı erteleyebilirsiniz ama gıdayı erteleme şansınız yok. İnsanların yaşaması için beslenmesi lazım. Beslenmesi için de bu ülke çiftçisinin üretmesi gerekiyor. Bu dönemde tarım sektörünün desteklenmesinin çok önemli olduğunu söylemem lazım." diye konuştu.

Gübre, mazot, elektik ve ilaç gibi ithal edilen girdilerde fiyat artışı yaşadıklarını belirten Bayraktar, üreticinin de haklı olarak hükümetten destek beklediğini bildirdi.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapılan TZOB Marmara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomideki gelişmelerin etkisiyle üretim maliyetlerinin arttığını söyledi.

- Ekmek fiyatları uyarısı

Buğday üretimine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Buğday ekimleri başladı ama gübre kullanımında azalma tespit ettik. Zamanında eski fiyattan almış olanlar gübre kullanıyor. 22 milyon ton civarında buğday üretiyoruz ama asıl hedef 25 milyon tonlarda. 25 milyon ton üretime ihtiyacımız var. Üretim 18 milyon tonun altına düşerse spekülatif faaliyete zemin hazırlar. Tüccar, kar saikiyle piyasaya girerek buğdayı alır ve stoklar, bu da fiyatları aşırı yükseltir. Bu durumda halkımızı etkileyecek hadise oluşabilir ve ekmek fiyatları artabilir. Bunun tedbirini şimdiden almamız lazım."

Bayraktar, üreticinin, gübre ve mazot gibi desteklerinin artmasını ve bu desteklerin ne zaman açıklanacağını bilmek istediğini vurgulayarak, böyle bir açıklamanın piyasalara güven vereceğini dile getirdi.

Bankalarla ilgili sıkıntılar yaşadıklarının ve bu konuda tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özel bankalar faizlerini yüzde 40'a çıkardı, faiz maliyeti yükseldi. Ziraat Bankasının faizleri düşük ama seçici davranıyor, her çiftçiye kredi kullandırmıyor. Özel bankalar da bu faize rağmen kredi kullandırmaktan imtina ediyor. Ziraat Bankası ile konuşarak çiftçinin can suyu ihtiyacını dikkate alarak, buğday üreticilerine düşük faizli kredi kullandırılması çok önem arz ediyor."