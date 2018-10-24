FİNANS

TZOB Marmara Bölge Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Buğday ve arpaya özel olarak gübre desteğini yüzde 100 artırıyor ve 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz" - "Zincir mağazaların, raflarında yerel üreticiye daha fazla yer açması gerekiyor" - "2021'in sonu itibarıyla biz Türkiye'yi et ithal eden bir ülke olmaktan inşallah kurtaracağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buğday ve arpaya özel olarak gübre desteğini yüzde 100 artırıyor ve 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz." dedi.

Pakdemirli, TZOB Otel'de düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Marmara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıların ilkini Aydın'da yaptıklarını ve orada da bölgenin dertlerini ve beklentilerini dinlediklerini anımsattı.

Göreve geldikleri günden beri üreticilerden gelen her talebe anında karşılık vermeye çalıştıklarını ifade eden Pakdemirli, her fırsatta araziye çıktıklarını ve hedeflerinin 81 ile ziyaretler gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, 24 Haziranda ülkenin enerjisini israf eden parlamenter sistemden kurtularak yeni bir yönetim biçimine geçildiğini ifade ederek, yeni sistemle birlikte Türkiye'nin prangalarından kurtulduğunu ve hızın, yüksek katma değerin ve üretimin yolunun açıldığını dile getirdi.

- "Marmara'daki toplam bitkisel ürün ihracatı 1 milyar dolara yakın"

Marmara Bölgesi'nin, hem arazi ve toprak yapısı, hem de iklim bakımından Türkiye'nin en verimli alanlarından birine sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Marmara bölgesinde toplam bitkisel ürün ihracatımız bugün için 1 milyar dolara yakındır. Bu değer toplam ihracatımızın yüzde 15’ine karşılık gelmektedir. Marmara Bölgesi’ndeki illerin tarla bitkileri üretimi 15 milyon ton, meyve üretimi 1,8 milyon ton, sebze üretimi ise 4,6 milyon tondur. Marmara Bölgemiz üretimde bizim olmazsa olmaz bölgelerimizden biri." diye konuştu.

Pakdemirli, gelecek günlerde Tarım'da Milli Birlik Projesi’nin tanıtımını yapacaklarını dile getirerek, projenin özünde tarımsal hasılayı arttırmak ve kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelme çabası olduğunu belirtti.

Tarımın bir strateji ve planlama işi olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bizler de, her işimizi, planlı ve programlı yapıyoruz. Tarımı, teknoloji ile birleştirmemiz şart. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Hayvancılıkla ilgili et ve sütü ayırmadan planlama yapılmış önceki dönemlerde. Sütte fazlalık var, ette eksiklik var. Toplam protein anlamında Türkiye'nin bir eksiği yok. Eğer tüketici tercihi balıktan yana ve tavuk etinden yana olsa Türkiye'nin etle ilgili bir sıkıntısı olmaz. Ancak vatandaşımızın tercihi kırmızı et olduğu için bugün için etle ilgili eksiğimiz var. Bu yapısal bir problem olduğu için zamana ihtiyaç var. 2021'in sonu itibariyle biz Türkiye'yi et ithal eden bir ülke olmaktan inşallah kurtaracağız."

Pakdemirli, tarım alanlarının ülkenin refahının sigortası olduğunu ve bu alanların boş kalmaması gerektiğini belirterek, "Bunları ekmemiz lazım. Kendi eken varsa eksin, ekmeyen varsa bizim bir şekilde bunları konsolide ederek ektirmenin yolunu bulmamız gerekiyor." dedi.

- "Marketlerdeki yerel ürün oranı yüzde 25 olmalı"

Tarladan sofraya giderken oluşan ürün kayıplarının önlenmesi gerektiğine de işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Üreticide 1 lira olan ürün, tüketicide 4 lira oluyor. Yüzde 50'ye varan kayıpları azaltmanın yollarını bulmamız ve bu verimsizlikleri ortadan kaldırmamız lazım. Hal Yasası çalışmaları da devam ediyor ancak ülke ticaretinin önemli miktarı artık ulusal zincir marketler üzerinden geçiyor. O tarafta iyileştirmeyle ilgili tedbirler almamız lazım. İzmir'in ilçesindeki vatandaş eğer tarlasında bir şey üretiyorsa oradaki ulusal zincir marketin şubesinde malını satabilmeli. Zincir mağazalar, kanuni zorunluluk olarak yüzde 1 oranında yerel ve coğrafi işaretli ürünü rafa koymak zorunda. Bunu yüzde 20-25'e çıkarırsak lojistik olarak iyileşme sağlanır ve nakliye kayıplarından kurtuluruz. Bu yolla yerel ekonomiyi zenginleştirmek de mümkün. Zincir mağazaların, raflarında yerel üreticiye daha fazla yer açması gerekiyor. Hallerde üreticiye daha fazla yer açılması gerekiyor."

Pakdemirli, yerli tohumların korunması ve kullanılması gerektiğine de işaret ederek, "Milli birşeylerimizin kalması lazım, öz varlıklarımızı korumamız lazım. Yerli tohumla üretilen ürünlerde, domateste unuttuğumuz tatlar var. Patateste de yerli çeşitler var. Sanayi patatesi kullanan işletmelere de bu konuyu söyledim. İnşallah yakın zamanda bunları kullanmaya geçerler." diye konuştu.

Yakında açıklanacak Tarımda Milli Birlik Projesi'yle tarımsal milli hasılanın yüzde 35-50 arasında artmasını hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, "Tarım arazilerini, çiftçilerimize kiraya verme sürecini başlattık. Çiftçimiz isterse, 10 yıl sonra bu arazisini satın alabilecek. Bu uygulama kapsamında, toplam 218 bin çiftçimize, yaklaşık 125 milyon lira destek veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, gübre fiyatında yüzde 15 indirim yaptıklarını, arpa ve buğday desteklerini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardıklarını anımsatarak, "Buğday ve arpaya, kuru hububata özel olarak gübre desteğini yüzde 100 artırıyor ve 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz. Buğday ve arpada bugünden itibaren yeni sezon itibarıyla yeni hasatta dünya fiyatlarıyla satın alacağız. Bunun anlamlı, çiftçi elindeki ürünü en iyi şartlarda değerlendirecek." dedi.
\

- "5 marketteki 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim"

Suyun tarım için çok önemli olduğunu ve yeterli kaynak alınırsa 2023 yılında Türkiye'nin su projelerinin biteceğini ifade eden Pakdemirli, "Bugünkü şartlar ve yatırım imkanları göz önüne alındığında bu yıllar biraz daha uzayacak gibi görünüyor ama bütçe dışı kaynaklarla bu işi nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bakanlığımızın başarısının da su projelerinin tamamlanmasında olduğunu biliyoruz. Tarımsal hasılayı arttırmak istiyorsanız bu 2 milyon hektarı da açmanız gerekiyor. 2 milyon hektarı açtığınız zaman senelik en az katma değeriniz 15 milyar lira olacak." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde başlayan “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programı kapsamında özellikle tarımsal getirileri de ilgilendiren ve tüketicinin son fiyatına etki eden birçok üründe önemli indirimler almayı başardıklarını ifade ederek, zincir marketlerle yapılan görüşmeler sonucunda, Carrefour, Bim, Şok, Migros ve Metro Marketlerindeki 50 üründe, 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gidildiğini söyledi.

Bu süreçte her özel kurum, kuruluş ve birliklerin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kamu maliyesiyle ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur. Genel olarak baktığımızda temel göstergelerin hiçbirinde problem olmamasına rağmen Londra merkezli başlayan bir operasyonla özellikle döviz fiyatlarında bir hareketlilik gördük. Allah'a şükür belli bir zirve gördükten sonra aşağılara doğru iniş var. Burada gerçekten topyekün bir mücadele vermemiz gerekiyor."

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
İYİ Parti'li Ataş: İşçi ücretlerine 'enflasyon farkı' uygulamaya yönelik çalışmanız var mı?İYİ Parti'li Ataş: İşçi ücretlerine 'enflasyon farkı' uygulamaya yönelik çalışmanız var mı?
Araştırma - Toplantılara katılanların yüzde 91'i hayal kuruyorAraştırma - Toplantılara katılanların yüzde 91'i hayal kuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye Ziraat Odaları Birliği Marmara Bölge Toplantısı TZOB

En Çok Okunan Haberler

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği

Anadolu'nun renkleri YÖREX'te buluştu

Anadolu'nun renkleri YÖREX'te buluştu

Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

Bakan Varank: Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz

Bakan Varank: Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz

İYİ Parti'li Ataş: İşçi ücretlerine 'enflasyon farkı' uygulamaya yönelik çalışmanız var mı?

İYİ Parti'li Ataş: İşçi ücretlerine 'enflasyon farkı' uygulamaya yönelik çalışmanız var mı?

Araştırma - Toplantılara katılanların yüzde 91'i hayal kuruyor

Araştırma - Toplantılara katılanların yüzde 91'i hayal kuruyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.