TZOB Marmara Bölge Toplantısı

Göreve geldikleri günden beri üreticilerden gelen her talebe anında karşılık vermeye çalıştıklarını ifade eden Pakdemirli, her fırsatta araziye çıktıklarını ve hedeflerinin 81 ile ziyaretler gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, gelecek günlerde Tarım'da Milli Birlik Projesi’nin tanıtımını yapacaklarını dile getirerek, projenin özünde tarımsal hasılayı arttırmak ve kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelme çabası olduğunu belirtti.

Tarımın bir strateji ve planlama işi olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bizler de, her işimizi, planlı ve programlı yapıyoruz. Tarımı, teknoloji ile birleştirmemiz şart. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Hayvancılıkla ilgili et ve sütü ayırmadan planlama yapılmış önceki dönemlerde. Sütte fazlalık var, ette eksiklik var. Toplam protein anlamında Türkiye'nin bir eksiği yok. Eğer tüketici tercihi balıktan yana ve tavuk etinden yana olsa Türkiye'nin etle ilgili bir sıkıntısı olmaz. Ancak vatandaşımızın tercihi kırmızı et olduğu için bugün için etle ilgili eksiğimiz var. Bu yapısal bir problem olduğu için zamana ihtiyaç var. 2021'in sonu itibariyle biz Türkiye'yi et ithal eden bir ülke olmaktan inşallah kurtaracağız."

Pakdemirli, tarım alanlarının ülkenin refahının sigortası olduğunu ve bu alanların boş kalmaması gerektiğini belirterek, "Bunları ekmemiz lazım. Kendi eken varsa eksin, ekmeyen varsa bizim bir şekilde bunları konsolide ederek ektirmenin yolunu bulmamız gerekiyor." dedi.