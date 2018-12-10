TZOB sahada çiftçiyle buluşuyor

Kurdaki dalgalanma nedeniyle girdi maliyetlerinde oluşan fiyat artışlarının, çiftçilerinin üretim yapmasını zorlaştırdığının altını çizen Bayraktar, "Üreticilerimizin bu süreçte yaşadığı sorunları, temsilcileri ziraat odası başkanlarımızdan dinlemek, çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla bölge toplantıları düzenledik. 9 bölge toplantımızdan ikisine, Ege ve Marmara bölge toplantılarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlık bürokratları da katıldı. Toplantılarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziraat odası başkanlarımız, bölgelerindeki, illerindeki çiftçi sorunlarını aktardılar. Bu görüşleri birer rapor haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik müşavirlerin çiftçilerle bir araya geldiğini belirterek, "TZOB olarak, bütün gücümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya, onların sorunları için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan TZOB teknik müşavirlerinin de sahada üreticilerle buluştuğunu, sorunları yerinde tespit ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk çiftçisi dünyanın en fedakar, en kanaatkar ve en becerikli çiftçisidir. Kendisine yardımcı olmak amacıyla işini severek ayağına geleni, her zaman el üstünde tutmuştur. Bizler de onlara layık olmak için çalışıyoruz. TZOB olarak, bütün gücümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya, onların sorunları için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

