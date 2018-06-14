TZOB: Tarımda üretici fiyatları iki aydır düşüyor

İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda üretici fiyatları endeksinin, Nisan ayının ardından Mayıs ayında da gerilediğine dikkat çekti.

Bayraktar yaptığı açıklamada, “Ocak ayında yüzde 1.62, Şubat’ta yüzde 0.86, Mart’ta yüzde 0.52 artan tarım ÜFE, Nisan’daki yüzde 1.56 gerilemenin ardından Mayıs’ta da yüzde 0.55 indi. Kasım ayında yüzde 17.95’e kadar yükselen tarımda üretici fiyatları endeksi artışı, Mayıs ayında yüzde 8.47 oldu” dedi.

Bayraktar, 2017 yılının Ocak ayında yüzde 6.03 olan tarım ÜFE’nin, Şubat’ta yüzde 8.60’a, Mart’ta yüzde 14.05’e, Nisan’da yüzde 16.94’e çıktığını, Temmuz ayında yüzde 8.67’e kadar geriledikten sonra Kasım ayında yüzde 17.95’e kadar yükseldiğini, bu yıl Ocak ayında yüzde 9.69, Şubat ayında yüzde 8.98, Mart’ta yüzde 7.70, Nisan’da yüzde 6.39, Mayıs’ta ise yüzde 8.47 olduğunu vurguladı.

Bayraktar, 4 Haziran 2018 tarihinde açıklanan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verilerine göre gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış oranının yüzde 1.45 olduğuna, genel TÜFE’nin yüzde 1.56 arttığına dikkati çekti ve ekledi:

“Mayıs ayı itibarıyla TÜFE’de genel enflasyon yıllık bazda yüzde 12.15, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11 ile çift hanelerde olmasına karşın, tarım ÜFE’de enflasyon tek hanelerde devam ediyor. Aynı ay yurtiçi ÜFE ise aylık bazda yüzde 3.79, yıllık bazda yüzde 20.16 düzeyinde.

Ocak ayında yüzde 1.62, Şubat’ta yüzde 0.86, Mart’ta yüzde 0.52 artan tarım ÜFE, Nisan’daki yüzde 1.56 gerilemenin ardından Mayıs’ta da yüzde 0.55 düştü.”

Mayıs ayı itibarıyla gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık artış yüzde 11’i, TÜFE’de yüzde 12.15’i, yurtiçi ÜFE’de yüzde 20.16’yı bulurken tarım ÜFE’de yüzde 8.47’de kaldığını, yıllık artışlar bazında tarım ÜFE ile gıda ve alkolsüz içecekler arasındaki fark 2.53’e, TÜFE ile 3.68’e, yurtiçi ÜFE ile 11.69’a ulaştığını belirten Bayraktar, açıklamasında şöyle sürdürdü:

“Çiftçimiz, gecesini gündüzüne katarak makul fiyatlarla üretmeye devam ediyor. Yalnız tarladan markete ürün fiyatları katlanarak artıyor. Bugün karpuz 4.8 kat, elma 4.4 kat, kabak 4.2 kat, maydanoz 3.8 kat, kırmızı mercimek ve kuru kayısı 3.6 kat fazlaya tüketiciye satılıyor.

Üreticiden 42 kuruşa alınan karpuz 2 lira 1 kuruşa, 1 lira 23 kuruş olan elma 5 lira 41 kuruşa, 70 kuruş olan kabak 2 lira 94 kuruşa, 33 kuruş olan maydanoz 1 lira 25 kuruşa, 2 lira 3 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 30 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 31 lira 97 kuruşa tüketiciye ulaşıyor.

Çiftçimiz, emeğinin karşılığını almak, tüketicinin de makul fiyatlarla ürün tüketebilmesini istiyor.”



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