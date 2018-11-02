TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

Mustafa KIRLAK/ORDU (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındığa müdahale etmesiyle birlikte bir lobinin mücadelesinin ortadan kaldırıldığını belirterek, “Fındık üreticisi bu mücadeleyi kazanmıştır” dedi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, perşembe günü itibariyle fındık alımlarına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile ilgili açıklamalarda bulundu. TMO’nun fındık piyasasına müdahalesiyle birlikte piyasadaki bir lobinin ortadan kaldırıldığını belirten Soydan, kazananın ise fındık üreticileri olduğunu söyledi. 14 liralık fındık fiyatlarından üreticilerin memnun olduğunu kaydeden Soydan, önümüzdeki yıllarda da fındığın taban fiyatının 14-15 lira seviyelerinde olacağını ifade etti.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA FINDIKTA İSTİKRARSIZLIK ORTADAN KALKACAKTIR'

Fındıkta istikrarsızlığın ortadan kaldıracağını da belirten Soydan, “Fındıkta artık bir kriter yok olmuştur. Bir lobinin mücadelesi ortadan kaldırılmıştır. Fındık üreticisi bu mücadeleyi kazanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da fındığın 14-15 lira seviyesi bir taban fiyat olarak görülmektedir. Yani şunu diyebiliriz; önümüzdeki yıllarda fındıkta istikrarsızlık ortadan kaldırılacaktır. Burada önemli bir kazanım elde edilmiştir. İnşallah bundan sonraki yıllarda kazanan hep üretici olacaktır. Ben buradan ilgi alaka gösteren çiftçilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Burada şu var; elinde fındığını tutmaya çalışan üreticilerimi, belli bir mücadelenin içerisinde olan üreticilerimiz, dayanabilen üreticilerimiz bugün 14 liraya fındığını satabilmektedir, satmaya çalışmaktadır. Bu önemlidir. Bu bir mücadeledir. Biz her zaman söyledik; tekelleşen, şeffaf olmayan, rekabetin olmadığı bir serbest piyasa var. Bunun karşısında da üretici direnmiştir ve sayın cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla fındığa müdahale olmuştur. Bundan sonraki yıllarda da üretici hep kazanacaktır” diye konuştu.

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