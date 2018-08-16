TZOB/Bayraktar: Dört günlük bayramda 3 milyon 650 bin baş hayvan kesilecek

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı’nda ülke içinde kesilecek kurban sayısı tahminlerinin 3 milyon 650 bin olduğunu söyledi ve ekledi, “Dört günlük bayram döneminde kesilecek büyükbaş hayvan sayısı 101 ülkenin sığır, küçükbaş hayvan sayısı ise 135 ülkenin koyun varlığından daha fazla olacak” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de Kurban Bayramlarında, 2014’te 880 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş, 2015’te 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2016’da 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş, 2017’de 817 bin 805 büyükbaş, 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini hatırlattı.

Bu Kurban Bayramı’nda da yaklaşık 850 bini büyükbaş, 2 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere 3 milyon 650 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettikleri duyuran Bayraktar, şöyle devam etti:

“Türkiye, 2016 yılı verilerine göre 14 milyon başla sığır varlığında dünyada 22’nci sırada. Ülkemizde dört günlük bayram döneminde kesilecek 850 bin büyükbaş hayvanın sayısı, dünyadaki 101 ülkenin her birinin sığır sayısından daha fazladır.

Bayramda kesilmesi beklenen 850 bin büyükbaş hayvan sayısından fazla sığır sayısı bulunan ülke sayısı 110’u ancak buluyor.

Kurban Bayramı’nda Yunanistan’ın toplam sığır varlığından 220 bin, Bulgaristan’ın sığır varlığından 300 bin daha fazla büyükbaş hayvan kesilecek. Verilere göre, bayramda 850 bin büyükbaş hayvan kesilecekken, Macaristan’ın 821 bin, Malezya’nın 748 bin, Litvanya’nın 723 bin, Ermenistan’ın 702 bin, Tunus’un 646 bin, Yunanistan’ın 630 bin, Kuzey Kore’nin 568 bin, Bulgaristan’ın 550 bin, İsrail’in 507 bin, Arnavutluk’un 497 bin, Slovenya’nın 484 bin, Hırvatistan’ın 463 bin, Slovakya’nın 458 bin, Bosna Hersek’in 455 bin, Letonya’nın 412 bin, Umman’ın 382 bin, Suudi Arabistan’ın 361 bin, Estonya’nın 256 bin, Makedonya’nın 255 bin sığır varlığı bulunuyor.”

Türkiye’nin, 2016 yılı verilerine göre 31.5 milyon baş koyun varlığıyla sekizinci sırada olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde dört günlük bayram döneminde kesilecek 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın sayısı, dünyadaki 135 ülkenin her birinin koyun sayısından daha fazladır.

Bayramda kesilmesi beklenen küçükbaş hayvan sayısından fazla koyun sayısı bulunan ülke sayısı 58’de kalıyor.

Kesilecek küçükbaş sayısı Almanya’nın koyun varlığından 1.2 milyon daha fazla olacak.

Norveç’in 2 milyon 476 bin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 milyon 227 bin, Bangladeş’te 2 milyon 174 bin, Portekiz’de 2 milyon 68 bin, Arnavutluk’ta 1 milyon 972 bin, Sırbistan’da 1 milyon 665 bin, Küba’da 1 milyon 653 bin, Almanya’da 1 milyon 574 bin, Bulgaristan’da 1 milyon 332 bin, Macaristan’da 1 milyon 190 bin, Hollanda’da 1 milyon 40 bin, Bosna Hersek’te 1 milyon 16 bin, Gürcistan’da 842 bin, Kanada’da 826 bin, Ermenistan’da 747 bin, Ukrayna’da 744 bin, Hırvatistan’da 619 bin, İsveç’te 578 bin, İsrail’de 489 bin koyun varlığı bulunuyor.”

Kurbanlık vasfı taşıyan hayvan varlığı Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere 5 milyonu bulduğunu belirten Bayraktar, “bu rakamlar baz alındığında kurbanlık büyükbaş hayvan varlığı 109 ülkenin, kurbanlık küçükbaş hayvan varlığı ise 140 ülkenin koyun varlığını geçiyor” dedi.

Bayraktar, satış bedeli olarak 850 bin büyükbaş hayvanın 6 milyar 987 milyon lirayı, 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın 3 milyar 80 milyon lirayı, toplam satış bedelinin ise 10 milyar 67 milyon lirayı, kasap ücretinin de 176 milyon 250 bin lirayı bulacağını hatırlattı.

