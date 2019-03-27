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TZOB/Bayraktar: Tarımsal destek başvurularında son günler

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği başvurularının 29 Mart Cuma günü, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği başvurularının da 1 Nisan Pazartesi günü sona ereceğine dikkat çekti.

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği başvurularının 29 Mart Cuma günü, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği başvurularının da 1 Nisan Pazartesi günü sona ereceğine dikkat çekti.
Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek olan organik tarım desteği olarak dekarda, birinci kategori ürünlerde 100 lira, ikinci kategori ürünlerde 70 lira, üçüncü kategori ürünlerde 30 lira, dördüncü kategori ürünlerde 10 lira ödeneceğini belirtti.
Bayraktar, organik tarım desteği ödemesinin, destekleme tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre başvurusunu yapan çiftçilere ödeneceğini vurguladı ve ekledi:
"2018 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan arazilere destekleme ödemesi yapılacak. Son günlerde yaşanabilecek yoğunlukları göz önüne alarak, üreticilerimizin başvurularını biran evvel yapmaları kendi yararlarına olacaktır."
Bayraktar, iyi tarım uygulamaları desteğinin, dekara, meyve ve sebzede bireysel sertifikasyona 50 lira, grup sertifikasyonuna 40 lira, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde desteğin ise bireysel sertifikasyonuna 100 lira, grup sertifikasyonuna 50 lira, çeltikte 10 lira, örtü altı üretimde 150 lira olarak ödeneceğini belirtti.
Bayraktar, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi destekleri kapsamında kilogram başına yağlık ayçiçeğinde 40 kuruş, kanolada 50 kuruş, soyada 60 kuruş, aspirde 55 kuruş ödeneceğini ekledi.

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