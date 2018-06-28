TZOB'dan bal ihracatı çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balda ihracatın artırılması gerektiğini belirterek, "Balın geleceği ihracata bağlıdır. Türkiye, 2017 yılında 23,4 milyon dolarlık 6 bin 500 ton bal ihraç etmiştir. Çok daha fazla bal ihraç edilebilir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, doğal flora ve nektar kaynakları bakımından zengin Türkiye'nin arıcılıkta olağanüstü potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, dünya genelinde üretilen 1,66 milyon ton balın yüzde 27,1'ini Çin'in, yüzde 5,7'sini ise Türkiye'nin karşıladığını aktaran Bayraktar, Türkiye'de 2017 yılında, 84 bin işletmede 8 milyona yakın kovanda 115 bin ton bal üretildiğini belirtti.

Bayraktar, balda ihracatın artırılması gerektiğine işaret ederek, "Balın geleceği ihracata bağlıdır. Türkiye, 2017 yılında 23,4 milyon dolarlık 6 bin 500 ton bal ihraç etmiştir. Çok daha fazla bal ihraç edilebilir. Balın yanı sıra polen, arı sütü, propolis gibi ürünlerin üretim ve ihracatına da önem verilmelidir. Kovan başına bal verimi artırılmalıdır. Çin kovan başına 50,1 kilogram bal alırken, bizde bu rakam 14,3 kilogramda kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.