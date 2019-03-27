Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteğine başvuruların 29 Mart Cuma, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteğine başvuruların da 1 Nisan Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini belirtti. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, organik tarım desteğinin dekarda, birinci kategori ürünlerde 100 lira, ikinci kategori ürünlerde 70 lira, üçüncü kategori ürünlerde 30 lira, dördüncü kategori ürünlerde 10 lira olduğunu ifade etti. Organik tarım desteği ödemelerinin, organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) ve Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) 2018 üretim yılında kayıtlı, 2018 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne sertifika düzenlenmiş ve destekleme tebliğine göre başvurusunu yapmış çiftçilere ödeneceğini anımsatan Bayraktar, üreticilerin başvurularını bağlı oldukları Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği için 29 Mart, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 1 Nisan mesai bitimine kadar yapmaları gerektiğini, aksi takdirde destekten faydalanamayacaklarını bildirdi.

- Başvurular bir an önce yapılmalı Bayraktar, iyi tarım uygulamaları desteğinin, dekara, meyve ve sebzede bireysel sertifikasyona 50 lira, grup sertifikasyonuna 40 lira olduğunu, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde desteğin ise bireysel sertifikasyonuna 100 lira, grup sertifikasyonuna 50 lira, çeltikte 10 lira, örtü altı üretimde 150 lira olarak ödeneceğini ifade etti. İyi tarım uygulamaları desteği ödemesinin, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik'e göre meyve, sebze, çeltik, süt bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde iyi tarım uygulamaları faaliyetleri sonucunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2018 yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlara, örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden Örtü Altı Kayıt Sistemi'nde (ÖKS) kayıtlı olanlara desteğe tabi alan hesaplanarak ödeneceğini vurgulayan Bayraktar, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi destekleri kapsamında kilogram başına yağlık ayçiçeğinde 40 kuruş, kanolada 50 kuruş, soyada 60 kuruş, aspirde 55 kuruş ödeneceğini bildirdi.