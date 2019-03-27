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TZOB'dan çiftçiye "destek başvurusu" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği başvuruları 29 Mart Cuma, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği başvuruları ise 1 Nisan Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek" - "Yaşanabilecek yoğunlukları göz önüne alarak, üreticilerimizin başvurularını bir an evvel yapmaları kendi yararlarına olacaktır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteğine başvuruların 29 Mart Cuma, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteğine başvuruların da 1 Nisan Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, organik tarım desteğinin dekarda, birinci kategori ürünlerde 100 lira, ikinci kategori ürünlerde 70 lira, üçüncü kategori ürünlerde 30 lira, dördüncü kategori ürünlerde 10 lira olduğunu ifade etti.

Organik tarım desteği ödemelerinin, organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) ve Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) 2018 üretim yılında kayıtlı, 2018 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne sertifika düzenlenmiş ve destekleme tebliğine göre başvurusunu yapmış çiftçilere ödeneceğini anımsatan Bayraktar, üreticilerin başvurularını bağlı oldukları Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği için 29 Mart, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 1 Nisan mesai bitimine kadar yapmaları gerektiğini, aksi takdirde destekten faydalanamayacaklarını bildirdi.

- Başvurular bir an önce yapılmalı

Bayraktar, iyi tarım uygulamaları desteğinin, dekara, meyve ve sebzede bireysel sertifikasyona 50 lira, grup sertifikasyonuna 40 lira olduğunu, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde desteğin ise bireysel sertifikasyonuna 100 lira, grup sertifikasyonuna 50 lira, çeltikte 10 lira, örtü altı üretimde 150 lira olarak ödeneceğini ifade etti.

İyi tarım uygulamaları desteği ödemesinin, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik'e göre meyve, sebze, çeltik, süt bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde iyi tarım uygulamaları faaliyetleri sonucunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2018 yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlara, örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden Örtü Altı Kayıt Sistemi'nde (ÖKS) kayıtlı olanlara desteğe tabi alan hesaplanarak ödeneceğini vurgulayan Bayraktar, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi destekleri kapsamında kilogram başına yağlık ayçiçeğinde 40 kuruş, kanolada 50 kuruş, soyada 60 kuruş, aspirde 55 kuruş ödeneceğini bildirdi.

Bayraktar, "Son günlerde yaşanabilecek yoğunlukları göz önüne alarak, üreticilerimizin başvurularını bir an evvel yapmaları kendi yararlarına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Başvurularda gerekli belgeler

Türkiye tarım havzalarında yağlı tohumlu bitkileri yetiştiren ve 2018 yılına dair ÇKS kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranların destekten faydalanabileceğini aktaran Bayraktar, alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla geçen yıl fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçilerle yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile sözleşmeli üretim yapan çiftçilerin de fark ödemesi desteğinden yararlanabileceğini ifade etti.

Bayraktar, 2018 yılında üretilerek satışı yapılan, fark ödemesi desteğine esas ürünlere Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre destekleme ödemesi yapılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Fark ödemesi desteği başvurularında, üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi istenirken, desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi gerekmektedir."

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ÇKS destek ödemeleri Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Organik Tarım Bilgi Sistemi OTBİS TZOB

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