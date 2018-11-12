Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde yüz binlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadıklarını belirterek, "Bu haktan yararlanmada başvuru süresi 19 Kasım Pazartesi günü sona eriyor ve çiftçilerin bu süreyi geçirmeden Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ecrimisil sorununu 24 Haziran'daki "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi"nden önce Başbakanlık görevini yürüten TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile çözdüklerini ifade ederek, bu haktan yararlanmada başvuru süresinin 19 Kasım Pazartesi günü sona ereceğini ve çiftçilerin bu süreyi geçirmeden Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapmaları gerektiğini bildirdi.

Hazine arazilerinde yüz binlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, ÇKS'ye kayıt olamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadıklarına dikkati çeken Bayraktar, sistemde bulunmayan 8,57 milyon hektar araziden yaklaşık yüzde 30'unu ecrimisil arazilerinin oluşturduğunu aktardı.