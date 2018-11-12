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TZOB'dan çiftçiye "ecrimisil" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Hazine arazilerinde yüz binlerce çiftçi ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydolamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamıyor" - "Bu haktan yararlanmada başvuru süresi 19 Kasım Pazartesi günü sona eriyor ve çiftçilerin bu süreyi geçirmeden Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerekiyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde yüz binlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadıklarını belirterek, "Bu haktan yararlanmada başvuru süresi 19 Kasım Pazartesi günü sona eriyor ve çiftçilerin bu süreyi geçirmeden Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ecrimisil sorununu 24 Haziran'daki "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi"nden önce Başbakanlık görevini yürüten TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile çözdüklerini ifade ederek, bu haktan yararlanmada başvuru süresinin 19 Kasım Pazartesi günü sona ereceğini ve çiftçilerin bu süreyi geçirmeden Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapmaları gerektiğini bildirdi.

Hazine arazilerinde yüz binlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, ÇKS'ye kayıt olamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadıklarına dikkati çeken Bayraktar, sistemde bulunmayan 8,57 milyon hektar araziden yaklaşık yüzde 30'unu ecrimisil arazilerinin oluşturduğunu aktardı.

Bayraktar, 31 Aralık 2017'den önce Hazineye ait arazileri ecrimisil ödemesiyle tarımsal amaçlı geriye dönük en az 3 yıl kullandığı tespit edilen çiftçilerin kira sözleşmesi yaparak, ÇKS kaydıyla devletin sağladığı her türlü destek ve imkandan faydalanabileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, Hazine ile kira sözleşmesi yapmaları halinde ÇKS'ye kayıt olabilecek, tarımsal desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarım sigortalarından yararlanabilecek, Toprak Mahsulleri Ofisine ürün teslim edebilecek, doğal afetlerden zarar görmeleri halinde düşük faizli kredilere yönelik borç ertelemelerinden de faydalanabilecek. Bu araziler için çiftçilerimize, kira sözleşmesi yapmak şartıyla ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı da verildi. Çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, 10 yılın sonunda, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabilecekler."

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Kayıt Sistemi ecrimisil Şemsi Bayraktar TZOB

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