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TZOB'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Cumhuriyetimizin 100. yılında 90 milyonluk Türkiye, nüfusuyla birlikte 60 milyon turisti besleyecek, tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık ihracat geliri, gıda sanayi ile birlikte 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilirse, bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz" - "Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmeli"

ANKARA. (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 90 milyonluk Türkiye, nüfusuyla birlikte 60 milyon turisti besleyecek, tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık ihracat geliri, gıda sanayi ile birlikte 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilirse, bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çiftçilerin yaşadığı zorlukların bilincinde olunması gerektiğine dikkati çekti.

Ziraat odaları ve TZOB'un, 5 milyon üyesinin hak ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her platformda sonuna kadar savunacağını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Ziraat Odalarımız, 3 binden fazla personel, yüzlerce ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker, teknisyen çalıştırmakta, makine parkları, tahlil laboratuvarları, örnek bahçeleri, işletmeleriyle hizmet vermekte, çiftçilerimiz için ucuz girdi temin etmektedir. TZOB olarak 190 bini kadın 560 bin çiftçimize eğitim verdik, bu rakamı 1 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Ziraat Odalarımız, tarımın yeniliklerini çiftçilerimize benimsetmek ve bilgilerini artırmak amacıyla 755 bin çiftçimizin fuarlara katılmasını sağladı. 450'nin üzerinde tarım danışmanı istihdam ederek çiftçilerimize birebir, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında hizmet veriyoruz."

Bayraktar, çiftçilerin diğer kesimlerin üçte biri oranında bir gelir elde ettiğini, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, yoksulluk, kıtlık ve açlıkla mücadele etmek için üretimi artırmanın şart olduğunu vurguladı.

Üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerin yeterli gelir elde etmesinin önemine işaret eden Bayraktar, üretimin artması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Tarımda ekonomik örgütlerin fonksiyonel olması için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. Arazi toplulaştırması yapılabilecek 8,2 milyon hektar alan hızla toplulaştırılmalıdır. Verimli tarım arazileri korunmalı, meraların tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmaları hızla tamamlanmalı, meraların amaç dışı kullanımı önlenmelidir. Tarımsal üretim yapan bütün çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine dahil edilmesi ve desteklerden yararlanması sağlanmalıdır. Altyapı yatırımları tamamlanamadığı için sulamaya açılamamış 1,9 milyon hektar alan hızla sulamaya açılmalıdır."

Bayraktar, gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetlerinin makul düzeylere çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, çiftçilere verilen doğrudan desteklerin Tarım Kanunu'nda öngörüldüğü gibi gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1'ine çıkarılmasını istedi.

Desteklerin dengeli dağıtılmasını ve küçük aile işletmelerine öncelik verilmesini talep eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarımsal desteklerden alınan yüzde 2 ila 4 arasındaki stopaj kesintisi, tarımda kullanılan elektrikteki enerji fonu ve TRT payı kaldırılmalıdır. Çiğ sütte tavsiye fiyatı artırılmalıdır. Yemde fiyatların düşürülmesi için girişimde bulunulmalı, üreticiye yem desteği verilmelidir. Kırmızı ette piyasa istikrarı sağlanmalıdır. Üretim artırıcı tedbirler alınmalı, ithalattan vazgeçilmelidir. Dekar başına yer altı suyu kullanım ücreti yeniden 1 liraya düşürülmelidir. Ziraat Bankasının, tarımsal kredi faiz oranlarının indirilmesi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin faizlerini düşürmesi, her iki kurumun çiftçinin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılaması sağlanmalıdır."

Bayraktar, gümrük vergilerinin üreticiyi koruyacak şekilde belirlenmesi ve tarımda ihracatın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Tarıma dayalı sanayinin, üretim yapan çiftçiye ve sürdürülebilir üretime destek vermesinin önemine işaret eden Bayraktar, katma değeri yüksek ve markalı üretimle mekanizasyon desteklerinin artırılması talebinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 90 milyonluk Türkiye, nüfusuyla birlikte 60 milyon turisti besleyecek, tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık ihracat geliri, gıda sanayi ile birlikte 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilirse, bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz. Hedefimiz, sorunlarını çözmüş, örgütlenmesini tamamlamış, verimli üretimi yakalamış, dünyayla rekabet eden, üreticisine istikrarlı gelir sağlayan, tüketicisine bol ve makul fiyatlarla ürün sunan, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çevre ülkelerin gıda açığını kapatan bir tarım sektörü oluşturulmasıdır. Bunun için üreticiyi merkez almış, istikrarlı, sorun çözen, geleceği planlayan politikalara ihtiyacımız vardır. Tarımda gelişmiş ülkeler arasında yer alma mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır."

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Anahtar Kelimeler:
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Şemsi Bayraktar TZOB

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