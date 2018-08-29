Bayraktar, şu anda serbest piyasada fındığın kilogram fiyatlarının 10,5 lira ile 13,5 lira arasında değiştiğine işaret ederek, "Bu fiyatlar üreticilerimiz tarafından kabul görülen bir fiyat değildir. Zaten külleme hastalığı, fındık kokarcası ve doğal afetler nedeniyle rekolte geçen yılın çok altında kalacaktır. Yaşanan verim düşüklüğü fındık maliyetini daha da artırdı. Artan girdi ve işçilik maliyetleri de işin cabası oldu. Zor durumda olan üreticimiz, bir de kendince fiyat açıklayarak piyasaları alt üst eden yabancı firma tarafından daha da zora sokuldu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD dolarının döviz satış kurunun geçen yılın aynı gününe göre yüzde 80,5 arttığına dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türk fındığının önemli bir bölümünü satın alan yabancı bir firmanın bu artışı dikkate almadan hemen hemen geçen yılki fiyata yakın 11,25 liradan alım fiyatı açıkladığını kaydetti.

Bayraktar, TMO'nun piyasaya kısa bir süre sonra gireceğini öğrendiklerini bildirerek, "Üreticimize sesleniyorum, TMO'yu bekleyin. Fiyat TMO'da yüksekse fındığınızı TMO'ya, piyasada yüksekse piyasaya verin, kesinlikle emanete fındık bırakmayın." ifadesini kullandı.

- TMO kilogramı 15 liradan alım yapmalı

TMO'nun, üretici maliyetlerini, enflasyonu ve üretici refahını göz önünde bulundurularak piyasaya en az kilogram başına 15 liradan girmesi gerektiğini de belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Fiyatlar 15 liranın da üzerine çıkabilir, üreticimiz acele davranmamalı, fındığı ihtiyacı kadar satmalıdır. Piyasadaki fındık fiyatının üzerinde bir fiyat vererek ödemesini bir ya da iki hafta içinde yapacağını söyleyip, çiftçinin elinden fındığını alanlar olduğu duyumları da kulağımıza geliyor. Ortada ne sözleşme var ne para takası var. Üreticinin bir yıl boyunca emek harcadığı ürününü alarak kayıplara karışıyorlar. Üreticilerimize sesleniyorum, tanımadığınız insanlara fındığınız vermeyin."

