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TZOB'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Fiyat düşüşü markette yüzde 44,39 ile en fazla salatalıkta meydana geldi. Bunu yüzde 39,43 ile sivri biber, yüzde 36,7 ile domates izledi" - "Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 9,1 ile Antep fıstığında oldu. Antep fıstığındaki fiyat artışını yüzde 6,17 ile kuru üzüm, yüzde 5,43 ile süt takip etti"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son 14 günde marketlerde en fazla fiyat düşüşünün yüzde 44,39 ile salatalıkta meydana geldiğini belirterek, "Bunu yüzde 39,43 ile sivri biber, yüzde 36,7 ile domates izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 9,1 ile Antep fıstığında oldu. Antep fıstığını yüzde 6,17 ile kuru üzüm, yüzde 5,43 ile süt takip etti." dedi.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Market fiyatlarında 15 Mayıs-29 Mayıs 2019 tarihlerinde 5 üründe fiyat değişimi görülmediğini belirten Bayraktar, 17 ürünün fiyatında azalış, 14'ünün fiyatında ise artış gerçekleştiğini söyledi.

Bayraktar, kuru fasulye, nohut, kuru incir, fındık ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığını ifade ederek, "Fiyat düşüşü markette yüzde 44,39 ile en fazla salatalıkta meydana geldi. Bunu yüzde 39,43 ile sivri biber, yüzde 36,7 ile domates izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 9,1 ile Antep fıstığında oldu. Antep fıstığını yüzde 6,17 ile kuru üzüm, yüzde 5,43 ile süt takip etti." diye konuştu.

Söz konusu dönemde 16 ürünün üretici fiyatlarında değişim görülmezken, 9 ürünün fiyatında azalış, 3'ünün fiyatında ise artış olduğunu anlatan Bayraktar, "Kuru kayısı, havuç, marul, maydanoz, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı ve süt fiyatlarında değişim olmadı. Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67,5 ile en fazla salatalıkta görüldü. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 5,56 ile kuru soğanda meydana geldi." dedi.

Bayraktar, ramazan ayının son günlerinde üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 444,36 ile en fazla salatalıkta görüldüğüne işaret ederek şunları söyledi:

"Salatalıktan sonra fiyat farkı sırasıyla, kuru kayısıda yüzde 360,39, kabakta yüzde 316,23, oldu. Salatalık 5,4 kat, kuru kayısı 4,6, kabak 4,2, kuru incir 4, süt 3,8, yeşil mercimek 3,7 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Bazı ürünlerde üretici bazında fevkalade ucuzlama var. Market fiyatlarına bunun yansımadığını görüyoruz. Bu zinciri kısaltamıyoruz, bunun yolu da belli, örgütlenme noktasında mesafe almamız lazım. Tarım ve Orman Bakanlığımıza sesleniyorum 'gelin beraber çalışalım', Türkiye'nin her yerinde teşkilatımız var."

- "Yemde üreticimize destek verilmesini talep ediyoruz"

Ziraat Bankasının tarımsal kredi faiz oranlarında indirime gitmesini isteyen Bayraktar, pamuk için verilen prim desteği sınırlamasında eski sisteme dönülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bayraktar, yem fiyatlarında meydana gelen artışa dikkati çekerek, "Hayvanlarımızın kesime gitmemesi ve süt üretiminin de sürdürülebilir noktada olması için süt yem paritesinin 1,5 olması önemli. Yani süt fiyatlarının 2,6 olması gerekir. Ayrıca 25 kuruş olan süt teşvik priminin devam etmesi son derece önemli. Yem maliyetlerimizin aşağı düşürülmesi ve yemde üreticimize destek verilmesini de talep ediyoruz." dedi.

Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın en fazla salatalıkta görülmesinin nedeninin sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Bu ürünün nakliyesi var, firesi var. Frigorifik araçlarla bunun nakliyesi yapılmıyor asıl problem o. Üründe satış yapılacağı yere gelene kadar bir bozulma oluyor ama 5 kat normal değil. 44 kuruşsa bu markette 1 lira 50 kuruş olsun. 2 lira olmaz. Bu bir spekülasyonu gösteriyor. Orada bir üretici örgütü olsa, bu ürünü alır nakliyesini ve halde satışını yapar. Bu sayede ürünün fiyatı 1 lira -1 lira 25 kuruş olur."

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