TZOB'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Bayraktar, kuru fasulye, nohut, kuru incir, fındık ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığını ifade ederek, "Fiyat düşüşü markette yüzde 44,39 ile en fazla salatalıkta meydana geldi. Bunu yüzde 39,43 ile sivri biber, yüzde 36,7 ile domates izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 9,1 ile Antep fıstığında oldu. Antep fıstığını yüzde 6,17 ile kuru üzüm, yüzde 5,43 ile süt takip etti." diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son 14 günde marketlerde en fazla fiyat düşüşünün yüzde 44,39 ile salatalıkta meydana geldiğini belirterek, "Bunu yüzde 39,43 ile sivri biber, yüzde 36,7 ile domates izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 9,1 ile Antep fıstığında oldu. Antep fıstığını yüzde 6,17 ile kuru üzüm, yüzde 5,43 ile süt takip etti." dedi.

Söz konusu dönemde 16 ürünün üretici fiyatlarında değişim görülmezken, 9 ürünün fiyatında azalış, 3'ünün fiyatında ise artış olduğunu anlatan Bayraktar, "Kuru kayısı, havuç, marul, maydanoz, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı ve süt fiyatlarında değişim olmadı. Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67,5 ile en fazla salatalıkta görüldü. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 5,56 ile kuru soğanda meydana geldi." dedi.

Bayraktar, ramazan ayının son günlerinde üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 444,36 ile en fazla salatalıkta görüldüğüne işaret ederek şunları söyledi:

"Salatalıktan sonra fiyat farkı sırasıyla, kuru kayısıda yüzde 360,39, kabakta yüzde 316,23, oldu. Salatalık 5,4 kat, kuru kayısı 4,6, kabak 4,2, kuru incir 4, süt 3,8, yeşil mercimek 3,7 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Bazı ürünlerde üretici bazında fevkalade ucuzlama var. Market fiyatlarına bunun yansımadığını görüyoruz. Bu zinciri kısaltamıyoruz, bunun yolu da belli, örgütlenme noktasında mesafe almamız lazım. Tarım ve Orman Bakanlığımıza sesleniyorum 'gelin beraber çalışalım', Türkiye'nin her yerinde teşkilatımız var."