TZOB'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin dört gözle borç erteleme kararını ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını beklediğini belirterek, "Bu konuda talep çok fazladır. Acilen çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır." dedi.

Bayraktar, TZOB'da düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı ve tarım sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çiftçinin, geçen üretim sezonunda afetlerle mücadele ettiğini ve artan girdi masraflarının yükünü çektiğini ifade eden Bayraktar, buna rağmen üreticilerin yeterli geliri sağlayamadıkları için borçlarını ödeyemediklerini ve yeni üretim sezonunun masraflarını karşılayamadıklarını söyledi.

Bayraktar, hasat sonrası bekleyen kredi taksitlerinin ödeme zamanının geldiğini, çoğu çiftçinin ise kredi vadelerinin geçtiğini vurgulayarak, "Çiftçilerimiz dört gözle borç erteleme kararını ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını beklemektedir. Bu konuda talep çok fazladır. Acilen çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır." diye konuştu.