TZOB'dan kanatlı sektörü için ihracat vurgusu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektörü için ihracatın büyük önem taşıdığını belirterek, "Üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanır, ülke bazlı ihracat stratejileri belirlenir ve gerekli destekler verilirse kanatlı sektörü büyümeye, daha fazla katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya devam eder." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tavuk eti üretiminin mayısta yüzde 4 artışla 192 bin 275 tondan 200 bin 1 tona, hindi eti üretiminin yüzde 58,2 artışla 4 bin 353 tondan 6 bin 888 tona, tavuk yumurtası üretiminin de yüzde 2,1 artışla 1 milyar 569 milyon 393 binden 1 milyar 602 milyon 530 bine çıktığını bildirdi.

Mayısta tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatının yüzde 31,9 artışla 23,3 milyon dolardan 30,7 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise yüzde 20,5 artışla 41 milyon dolardan 49,4 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Bayraktar, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması için ihracatın önemini vurguladı.