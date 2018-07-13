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TZOB'dan kanatlı sektörü için ihracat vurgusu

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanır, ülke bazlı ihracat stratejileri belirlenir ve gerekli destekler verilirse kanatlı sektörü büyümeye, daha fazla katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya devam eder"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektörü için ihracatın büyük önem taşıdığını belirterek, "Üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanır, ülke bazlı ihracat stratejileri belirlenir ve gerekli destekler verilirse kanatlı sektörü büyümeye, daha fazla katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya devam eder." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tavuk eti üretiminin mayısta yüzde 4 artışla 192 bin 275 tondan 200 bin 1 tona, hindi eti üretiminin yüzde 58,2 artışla 4 bin 353 tondan 6 bin 888 tona, tavuk yumurtası üretiminin de yüzde 2,1 artışla 1 milyar 569 milyon 393 binden 1 milyar 602 milyon 530 bine çıktığını bildirdi.

Mayısta tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatının yüzde 31,9 artışla 23,3 milyon dolardan 30,7 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise yüzde 20,5 artışla 41 milyon dolardan 49,4 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Bayraktar, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması için ihracatın önemini vurguladı.

Bayraktar, sektörün yüksek kapasiteye ve üstün teknolojiye sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sektörün kapasitesini tam olarak kullanabilmesi ve üretim artışını sürdürebilmesinin yolu daha fazla ihracattan geçiyor. Hedefimiz daha fazla ihracat olmalıdır. Dünyada kanatlı ve yumurta ürünleri ithalatı büyük boyutlardadır. Dışarıda milyarlarca dolarlık bir pazar vardır. Ülkemizin hemen yanı başında bulunan özellikle Ortadoğu ülkeleri büyük miktarlarda kanatlı eti ve ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri ithalatı yapmaktadır. Türkiye'nin bu pazarları çok iyi değerlendirmesi ve üretimini bu pazarlara yönelik olarak planlaması gerekmektedir. Acilen pazar payımızı artırmamız, yeni pazarlara yönelmemiz zorunluluğu vardır. Üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanır, ülke bazlı ihracat stratejileri belirlenir ve gerekli destekler verilirse kanatlı sektörü büyümeye, daha fazla katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya devam eder."

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ihracat Kanatlı sektörü Şemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB

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