TZOB'dan kurbanlık hayvan sayılarına ilişkin açıklama

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de Kurban Bayramı'nda kesilecek 850 bin büyükbaş hayvan sayısının 101 ülkenin sığır varlığından, kesilecek 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın da 135 ülkenin her birinin koyun varlığından daha fazla olduğunu bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 2016'daki Kurban Bayramı'nda 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş, geçen yılki bayramda 817 bin 805 büyükbaş, 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini ifade etti.

Bu Kurban Bayramı'nda da yaklaşık 850 bini büyükbaş, 2 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettikleri belirten Bayraktar, Türkiye'de 4 günlük bayram döneminde kesilecek 850 bin büyükbaş hayvanın sayısının 101 ülkenin her birinin sığır sayısından fazla olduğunu bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin, 2016 yılı verilerine göre 31,5 milyon baş koyun varlığıyla 8'inci sırada olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde 4 günlük bayram döneminde kesilecek 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın sayısı, dünyadaki 135 ülkenin her birinin koyun sayısından daha fazladır. Örneğin kesilecek küçükbaş sayısı Almanya'nın koyun varlığından 1,2 milyon daha fazla olacak." değerlendirmesinde bulundu.