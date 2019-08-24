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TZOB'dan Samsun'da selin etkilediği tarım alanlarında inceleme

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 20:51 | Son Güncelleme

TZOB Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, sağanak sonucu meydana gelen selin hasara neden olduğu Samsun'un Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde tarım arazilerinde incelemede bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, sağanak sonucu meydana gelen selin hasara neden olduğu Samsun'un Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Soydan ve Kozoğlu, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ve Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Tütüncü ile selin etkili olduğu Salıpazarı, Çarşamba ve Terme'deki tarım alanlarında incelemede bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kozoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, taşkın suyunun tarım arazilerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Üreticilerin zararının sigortalı olsun olmasın karşılanması gerektiğini dile getiren Kozoğlu, "Tapu müdürlüklerinden alınacak yeni tapu kaydı ile ilçe tarım müdürlükleri tarafından dilekçelerinin kabul edilmesi gerekir. Oda başkanlarımızın konuyla ilgilenmesi lazım. Biz de takipçisi olacağız." dedi.

Bu sene fındık rekoltesi ve fiyatının iyi olduğunu ancak sel felaketiyle üreticinin umutlarının sele gittiğini belirten Kozoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hükümetin üreticinin mağduriyetini gidermesi gerektiğini kaydetti.

Soydan ise sel nedeniyle eğimli arazilerdeki fındık bahçelerindeki fındıkların derelere aktığını anlatarak, "Devletimizin üreticinin yaralarını sarması, yaralara merhem olması gerekiyor. Bunun için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ersoy da bölgelerinde üreticinin mahsulünde yüzde 80 zarar bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Yağan yağmurda dalından tamamen dökülen fındığı dereye akarak sel sularına kapılan, bunun yanı sıra topladığı fındığı harmanından sel sularına karışan üreticilerimiz var. Bölgemiz 2B arazilerinin yoğun olduğu bir bölge, Bazı üreticilerimiz tapularını alamadı. Bu nedenle devletimizden tüm üreticilerimizin zararını karşılamasını bekliyoruz."

Aydemir de yoğun yağış alan bir bölge olduklarını, önceki yıllarda da yine sel felaketi yaşadıklarına dikkati çekerek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Ergün ise iki ay önce de ilçede sel felaketini yaşadıklarını hatırlatarak, "O zaman can kaybı olmamıştı fakat bu kez 2 kişi hayatını kaybetti. Üreticimiz adına icraat yapılmasını bekliyoruz. Salıpazarı'nda yağan yağmur Terme'yi vurdu. Üreticimizin yüzde 60-70 zararı var. Çok zor durumdayız. Selle birlikte ümitlerimiz de gitti." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Sel Felaketi ziraat odası başkanları

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