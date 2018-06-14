FİNANS

TZOB'dan "Tarım ÜFE" değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Çiftçimiz, gecesini gündüzüne katarak makul fiyatlarla üretmeye devam ediyor. Yalnız tarladan markete ürün fiyatları katlanarak artıyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe Üretici Fiyat Endeksi'nin (Tarım ÜFE) mayısta gerilediğini belirterek, "Çiftçimiz, gecesini gündüzüne katarak makul fiyatlarla üretmeye devam ediyor. Yalnız tarladan markete ürün fiyatları katlanarak artıyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Tarım ÜFE verilerini değerlendirdi.

Tarımda ÜFE'nin nisan ayının ardından mayısta da gerilediğine işaret eden Bayraktar, ocakta yüzde 1,62, şubatta yüzde 0,86, martta yüzde 0,52 artan Tarım ÜFE'nin nisandaki yüzde 1,56'lık gerilemenin ardından geçen ay da yüzde 0,55 indiğini ve mayıs itibarıyla ÜFE'de yıllık artışın yüzde 8,47 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Bayraktar, mayıs itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) genel enflasyonun yıllık bazda yüzde 12,15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 11 olmasına karşın, Tarım ÜFE'de enflasyonun tek hanelerde devam ettiğine dikkati çekerek, aynı ayda yurt içi ÜFE'nin ise aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda yüzde 20,16 düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz, gecesini gündüzüne katarak makul fiyatlarla üretmeye devam ediyor. Yalnız tarladan markete ürün fiyatları katlanarak artıyor. Bugün karpuz 4,8 kat, elma 4,4 kat, kabak 4,2 kat, maydanoz 3,8 kat, kırmızı mercimek ve kuru kayısı 3,6 kat fazlaya tüketiciye satılıyor. Üreticiden 42 kuruşa alınan karpuz 2 lira 1 kuruşa, 1 lira 23 kuruş olan elma 5 lira 41 kuruşa, 70 kuruş olan kabak 2 lira 94 kuruşa, 33 kuruş olan maydanoz 1 lira 25 kuruşa, 2 lira 3 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 30 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 31 lira 97 kuruşa tüketiciye ulaşıyor. Çiftçimiz emeğinin karşılığını almayı, tüketicinin de makul fiyatlarla ürün tüketebilmesini istiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ÜFE Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

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