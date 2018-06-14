Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe Üretici Fiyat Endeksi'nin (Tarım ÜFE) mayısta gerilediğini belirterek, "Çiftçimiz, gecesini gündüzüne katarak makul fiyatlarla üretmeye devam ediyor. Yalnız tarladan markete ürün fiyatları katlanarak artıyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Tarım ÜFE verilerini değerlendirdi.

Tarımda ÜFE'nin nisan ayının ardından mayısta da gerilediğine işaret eden Bayraktar, ocakta yüzde 1,62, şubatta yüzde 0,86, martta yüzde 0,52 artan Tarım ÜFE'nin nisandaki yüzde 1,56'lık gerilemenin ardından geçen ay da yüzde 0,55 indiğini ve mayıs itibarıyla ÜFE'de yıllık artışın yüzde 8,47 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Bayraktar, mayıs itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) genel enflasyonun yıllık bazda yüzde 12,15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 11 olmasına karşın, Tarım ÜFE'de enflasyonun tek hanelerde devam ettiğine dikkati çekerek, aynı ayda yurt içi ÜFE'nin ise aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda yüzde 20,16 düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.