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TZOB'dan "Tarım ÜFE" değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Çiftçinin ürettiği ürünlerdeki fiyat artışı hem gıda hem tüketici hem de üretici fiyatlarının çok altında kaldı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin ürettiği ürünlerdeki fiyat artışının hem gıda hem tüketici hem de üretici fiyatlarının çok altında kaldığını bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarım üretici fiyatları endeksini (Tarım ÜFE) değerlendirdi.

Eylülde Tarım ÜFE'nin aylık bazda yüzde 3,68, ocak-eylül döneminde yüzde 8,48, yıllık düzeyde yüzde 16,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,59 artış gösterdiğini anımsatan Bayraktar, geçen yıl eylül ayına göre bir miktar fiyat artışı olsa da Tarım ÜFE'deki artışın diğer enflasyon verilerine göre sınırlı kaldığını ifade etti.

Bayraktar, çiftçinin ürettiği ürünlerdeki fiyat artışının hem gıda hem tüketici hem de üretici fiyatlarının çok altında kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin ürettiği ürün değerinden alıcı bulamazken, tüketici çok yüksek fiyatlarla ürün alabiliyor. Çiftçimiz de tüketicimiz de mağdur oluyor. Hem çiftçimiz istikrarlı bir gelir elde edebilmeli hem de tüketicimiz makul fiyatlarla ürün tüketebilmelidir. Bunun yolu da ekonomik örgütlenmeden, tarladan markete olan zincirin kısaltılmasından, üretici-market fiyat makasının daraltılmasından geçiyor. Çiftçimizin tarlada kalabilmesi için girdi fiyatları makul düzeylere çekilmeli, daha fazla desteklenmelidir."

Eylülde, ana gruplarda bir önceki aya göre değişimin, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,99, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,87 düzeyinde arttığını belirten Bayraktar, tarım gruplarından, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 4,71, çeltikte yüzde 4,5, lifli bitkilerde yüzde 4,08 ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,62 artış ve yağlı meyvelerde yüzde 2,07 azalış görüldüğünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şemsi Bayraktar Tarım ÜFE TZOB

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