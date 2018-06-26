Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tohum ve fide-fidan desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, 29 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tohum ve fide-fidan desteği başvuru sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başvuruların 29 Haziran'da sona ereceğini belirten Bayraktar, çiftçilerin yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını son güne bırakmadan bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu vurguladı.

Bayraktar, bu yıl için "Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım ve Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği" başvurularının cuma günü sona ereceğine dikkati çekerek, "Gerekli belgelerle müracaatını zamanında yapamayan çiftçiler destekten faydalanamayacak. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerimizin, 29 Haziran Cuma mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Destek miktarları

Destekleme miktarının yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinde dekarda, susam, kanola ve aspirde 4 lira, tritikale, yulaf ve çavdarda 6 lira, çeltikte 8 lira, buğday ve arpada 8,5 lira olacağını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: