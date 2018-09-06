Uber CEO: 2019'da halka açılma yolunda ilerliyoruz

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, gelecek yıl halka açılma yolunda ilerlemeyi sürdürdüklerini ve şirketin sürücüsüz araç araştırma bölümünü satma planları olmadığını söyledi.
Sürücüsüz araç geliştirme bölümünün oluşturdukları ve istedikleri şekilde paraya dönüştürebilecekleri büyük bir varlık olduğunu vurgulayan Khosrowshahi, bu bölümü şu anda paraya çevirmeyi düşünmediklerinin altını çizdi.
Khosrowshahi, Mart ayında Arizona'da yaşanan ölümlü bir kaza sonrası duran sürücüsüz araç testlerinin bu yıl içinde yeniden başlayacağı konusunda "oldukça iyimser" olduğunu da ekledi.
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