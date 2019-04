Uber halka arzda 8-10 milyar dolar gelir hedefliyor

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, planlanan halka arzda 8 ile 10 milyar dolar arasında gelir hedefliyor.

The Star'ın "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Mayıs ayı içinde New York Borsası'nda halka arz planlayan Uber hedeflediği piyasa değerini de aşağı çekti.

Buna göre, halka arzda 48-55 dolar aralığında bir fiyat ile teklif toplaması beklenen Uber'in bu fiyat aralığını 44-50 dolara çekti. Bu, Uber'in 90-100 milyar dolar yerine 80-90 milyar dolar aralığında bir piyasa değeri hedeflediği anlamına geliyor. Uber, bu fiyat aralığında yapacağı halka arz ile 8-10 milyar dolar arasında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Halka arza liderlik eden Morgan Stanley ve Goldman Sachs Group, geçen yıl yaptıkları açıklaalarda Uber için en yüksek değerin 120 milyar dolar olabileceğini ifade etmişlerdi. Halka arza Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yanı sıra Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup ve Allen & Company aracılık ediyor.