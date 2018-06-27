FİNANS

Uber Londra'daki hizmet lisansını geri kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 00:25 | Son Güncelleme

Alternatif taksi hizmeti veren Uber, İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösterebilmesi için gerekli hizmet lisansını, 15 ay süreyle geri aldı

LONDRA (AA) - Telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber, İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet lisansını geri kazandı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Uber'in Londra'da faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan hizmet lisansının, 15 aylık süreyle geri verilmesine hükmedildiği bildirildi.

Öte yandan Uber'in Londra'daki faaliyetlerinin bu süre boyunca denetime tabii tutulmasına, Londra'nın toplu taşıma ve ulaşım birimine (TfL) ise yasal süreçten kaynaklanan giderler için 425 bin sterlin ödenmesine karar verildi.

Mahkemenin kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Londra Belediye Başkanı Sadık Han, "Uber 15 aylık lisansı boyunca denetimde tutulacak. Bu lisans net şartlara bağlı." ifadelerini kullandı.

Uber'in İngiltere Genel Müdürü Tom Elvidge ise mahkeme kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "TfL ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Endişeleri gidererek güven kazanırken, müşterilerimize de en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

Geçen yılın eylül ayında TfL, Uber'in lisansının, kurumsal sorumluluk eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmemesine karar verildiğini duyurmuştu.

Uber ise hizmet lisansının yenilenmemesine ilişkin kararı temyize götürmüştü.

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ingiltere Lisans Londra mahkeme UBER

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