Uber'den Türkiye'ye bağlılık açıklaması

İSTANBUL (AA) - Uber, uzun vadeli "sadık bir iş ortağı" olarak gördüğü Türkiye’ye sonuna kadar bağlı olduğunu açıkladı
Uber globalden yapılan basın açıklamasında, "Uber Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız." ifadelerine yer verildi.
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