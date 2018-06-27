FİNANS

Uber'in rakibi Lyft'in piyasa değeri 15 milyar dolar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Uber'in rakibi Lyft'in piyasa değeri 15 milyar dolar oldu

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in ABD'deki en büyük rakibi Lyft'in piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu bildirildi.

Lyft tarafından yapılan açıklamada, şirket için en son gerçekleştirilen 600 milyon dolarlık finansmanın ardından firmanın piyasa değerinin 15,1 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, bu yılın ilk yarısında Lyft'in sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmeye odaklandığı belirtilirken, şirketin araçlarında karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele ettiği vurgulandı.

Uzmanlar, Lyft'in piyasa değerinin Nisan 2017'de 7,5 milyar dolar olduğunu kaydederek, şirketin ilk halka arzının (IPO) bu yıl gerçekleşebileceğini bildiriyor.

Uber'in ise piyasa değerinin yaklaşık 62 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, firmanın IPO'sunun gelecek yıl gerçekleşmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lyft Piyasa değeri UBER

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