FİNANS

UBS, ECB’nin 2019'da iki kez faiz indireceğini öngörüyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük finans gruplarından biri olan İsviçre merkezli banka UBS, Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yıl sonuna kadar, 10'ar baz puanlık iki faiz indirimi beklediğini açıkladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Temmuz (DHA) - Dünyanın en büyük finans gruplarından biri olan İsviçre merkezli banka UBS, Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yıl sonuna kadar, 10'ar baz puanlık iki faiz indirimi beklediğini açıkladı.
UBS analistlerinin, banka müşterilerine yolladığı değerlendirmede şöyle denildi:
“ECB’nin 25 Temmuz tarihinde ileriye dönük öngörülerini değiştirerek Eylül ve Aralık aylarında 10 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyoruz. Yeni bir parasal genişlemenin önündeki engeller dört hafta öncesine göre zayıflamış olsa da, parasal genişlemenin halen tam olarak kesinleştiğini düşünüyoruz. Euro Bölgesi'nin büyüme ve enflasyon görünümünün kötüleşmesi, ticaret politikası ve joepolitik belirsizliklerle ilgili aşağı yönlü risklerin azaltılması ya da Fed'in (ABD Merkez Bankası) şu an beklediğimizden daha fazla politikayı kolaylaştırması durumunda parasal genişleme olacağını düşünüyoruz.”
ECB’nin son toplantısında, para politkasının 2020 yılına dek değişmeyeceği belirtilmişti anca ECB Başkanı Mario Draghi Haziran ayında yaptığı bir açıklamada enflasyonun çok düşük olması durumunda ayarlamalar yapılabileceğini belirtmişti.
Piyasalarda, Fed'in Temmuz toplantısında faiz indireceği öngörülüyor.

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