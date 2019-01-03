FİNANS

UBS: Küresel ekonomik büyüme yüzde 3.6'ya yavaşlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük finans gruplarından, İsviçre merkezli UBS, dünyanın büyük ekonomilerinde sıkılaşan para politikaları, zayıflayan kar büyümeleri ve siyasi zorlukların etkisi ile küresel büyümenin 2019 yılında yavaşlayacağını öngördü.

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Dünyanın en büyük finans gruplarından, İsviçre merkezli UBS, dünyanın büyük ekonomilerinde sıkılaşan para politikaları, zayıflayan kar büyümeleri ve siyasi zorlukların etkisi ile küresel büyümenin 2019 yılında yavaşlayacağını öngördü.
Küresel büyümenin 2018 yılında yüzde 3.8 olacağını öngören UBS'e göre, küresel büyüme 2019 yılında yüzde 3.6'ya yavaşlayacak.
UBS ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "ABD'de ekonomik büyüme mali teşviklerin etkilerinin azalması ve yüksek faiz oranlarının etkisi ile sınırlanacak. Çin ise ABD'nin gümrük tarifeleri ve ekonomide yeniden dengelenmenin oluşturduğu çifte baskı ile karşı karşıya" değerlendirmesini yaptılar.
UBS, global büyümenin yavaşlamasının, hali hazırda 2019 içinde ekonomik konjonktürün sonuna gelineceği öngörmeye başlayan global piyasalar için arkadan esen rüzgarın daha zayıf olacağı anlamına geldiğini de vurguladı.
"ABD’de ekonomik aktivite mali teşviklerin sona ermesi ve parasal sıkılaşma ile baskı altına girecek" öngörüsünde bulunan UBS ekibi, "Çin’de ise yeniden dengelenme ve Ticaret Savaşları iki yönlü baskı uyguluyor" dedi ve ekledi:
"Enflasyonda MB hedeflerine yakın seviyelerde durağanlık büyük merkez bankalarını tetikte tutacak, ama artık büyümeye öncelik vermeye hazırlar. Hanehalkı bilançoları tertemiz (düşük kaldıraç taşıyor). Bankacılık sistemine uygulanan makro-ihtiyati reformlar 2008-2009 benzeri bir kriz ihtimalini minimize eti. UBS karlı fırsatlar da tespit ediyor: Nüfus artışı, yaşlanma, kentleşme ve diğer demografik trendlerden yararlanacak şirketlerin hisseleri cazip."

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