Üç boyutlu yazıcıyla giysi ürettiler

İZMİR (AA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) akademisyen ve öğrencileri, üç boyutlu yazıcı kullanarak giysi üretti.

İEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında üç boyutlu yazıcılarda kullanılan filament maddesiyle bilgisayarda tasarlanan giysinin yazıcıdan "çıktısı" alındı.

LED ve fiber optik aydınlatma elemanlarıyla birleştirilen giysi, ekim ayında İzmir'de düzenlenen Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi'nde tanıtıldı.

Çalışmayla ilgili değerlendirmelerine yer verilen proje yürütücüsü Doktor Öğretim Üyesi Arzu Vuruşkan, tasarımı meydana getiren 120 parçanın çeşitli bağlantı yöntemleriyle bir araya getirildiğini, fiber optik kablolarla desteklenen giysiye yapısal bir işlev kazandırıldığını ifade etti.

Yeni malzemelerin ve teknolojilerin giysilere uygulanmasının tasarımın geleceği olarak görüldüğüne dikkati çeken Vuruşkan, şunları kaydetti:

"Üç boyutlu yazıcılar gibi yeni üretim teknikleri, geleneksel üretim teknikleriyle birleştirildiğinde hayal gücünün sınırlarını zorlayacak tasarımlar yaratılabilir. Bu nedenle gelecekte önemli bir yeri olduğu düşünülen üç boyutlu yazıcılarla giysi tasarımı projesine başladık. Bu giysi, devamı planlanan projenin ilk ürünüdür."

