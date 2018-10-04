FİNANS

Üç tatil yöresi için uçak biletlerinde tavan ücret 382 liraya çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

İç hat uçuşlarında ekonomi sınıfı bilet fiyatlarında 352 lira olan tavan ücreti, tatil merkezleri Bodrum, Dalaman ve Antalya’ya 382 liraya çıktı.

Gökhan Artan / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - İç hat uçuşlarında ekonomi sınıfı bilet fiyatlarında 352 lira olan tavan ücreti, tatil merkezleri Bodrum, Dalaman ve Antalya’ya 382 liraya çıktı.
Havayolu şirketlerinin rezervasyon sitelerindeki bilet fiyatlarına göre; özellikle tatilcilerden tarafından yoğun talep gören Dalaman, Bodrum ve Antalya hatlarındaki ekonomi sınıfında tavan ücreti arttı. Rezervasyon sayfalarında aktarmasız uçuşlarda daha önce 352 liraya satılan biletlerin 382 liraya çıktığı görüldü. Diğer iç hat noktalarındaki tavan fiyatı ise değişmeyerek yine 352 lira olarak uygulanıyor.
Tatil yörelerindeki üç hatta dahil ekonomi uçuşlarında tek yönde de sınıflarına göre bilet fiyatları değişiyor. Zaman zaman 88 liraya da bilet bulmak mümkün olurken, yoğun taleplerde bilet fiyatları tavan ücrete çıkıyor.
Beş yıl önce uygulanmaya başlanmıştı
İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için beş yıl önce tavan bilet fiyat ücret uygulaması, Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle başlatılmıştı.
Uygulama başladığı 2013 Kasım ayında tavan bilet fiyatı ekonomi sınıfında tek yönde 299 lira olan ücret, 2014 yılında 309 liraya, 2017 yılında ise 352 liraya çıkmıştı.

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