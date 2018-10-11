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Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

EGE İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Güleç, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçak kargo seferleri için görüşmelerin sonuna yaklaştıklarını, kilogram maliyetinin 1 doların altına düşürülmesinde anlaşma sağlanırsa Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihraç edebileceklerini söyledi.

Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - EGE İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Güleç, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçak kargo seferleri için görüşmelerin sonuna yaklaştıklarını, kilogram maliyetinin 1 doların altına düşürülmesinde anlaşma sağlanırsa Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihraç edebileceklerini söyledi.
Bu yıl ilk kez Antalya'da düzenlenecek Yaş Sebze Meyve, Depolama Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı İnterfresh 2018, 23 ülkeden 500'ün üzerinde alım heyetini sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek. 17-20 Ekim tarihleri arasında ANFAŞ fuar alanında gerçekleştirilecek fuarın bilgilendirme toplantısı, Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk, İnterfresh Yönetici Ortağı Uğur Fora, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Duygu Özkartal, Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Güleç, Basınçlı Sulama Sanayiciler Derneği'nden Hayati Keçeli ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin Özyürek'in katılımıyla Akra Barut Otel'de yapıldı.
Fuarcılığın ötesinde bir organizasyon yaptıklarını aktaran Uğur Fora, Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların tek çıkış yolunun ihracat olduğunu söyledi. Bu proje ile bölge ülkelerinin içinde Türkiye'nin bir buluşma noktası olacağını da kaydeden Fora, bu yıl ilkini düzenleyecekleri fuarın bir Türkiye projesi olma yolunda olduğunu söyledi.
BAHÇEDEN TÜKETİCİNİN SOFRASINA YÜZDE 35 KAYIP
Prof. Dr. Rahmi Türk, yaş, sebze ve meyvede bahçeden çıkıp; market, pazar tezgahına ya da tüketicinin sofrasına gelene kadar çok sayıda kayıp verildiğini söyledi. Bu aradaki aşamaların iyi takip edilemediğini ve teknik önlemler alınmadığı için kaybın önlenemediğini kaydeden Türk, “Bursa'dan çok yakınındaki İstanbul'a meyve gönderdik ve kaybı inceledik. Tüketicinin sofrasına yüzde 35 kayıpla gidiyor. Bu çok büyük bir kayıp. Yurt dışı pazarlarımızı da kontrol ettik. Hamburg pazarına giden ürünlerimizin adeta sarhoş gibi olduğunu gördük. Bunlar tespit edildi" dedi.
Tüketiciye giden yolun hızla iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Türk, "Antalya'dan yaş sebze meyveyi İstanbul'a üstü açık kamyonlarla ulaştırıyorsak, baştan yüzde 15 kayıpla karşılaşıyoruz. Kapalı ve soğutulmuş ortamlarda iletilmelidir. Ambalajda da çok iyi değiliz" diye konuştu.
UZAK DOĞU'YA UÇAK KARGO SEFERLERİ
Hüseyin Güleç ise ihracat pazarının büyümesinin yolunun uçak kargolardan geçtiğini vurguladı. Üreticinin ürünlerinin, yakın mesafedeki ülkelerden öte özellikle Uzak Doğu ülkelerine gönderilmesi için Türk Hava Yolları'nın uçak kargolarıyla ilgili görüşme halinde olduklarını söyledi. Uzak Doğu ülkelerine büyük uçak kargolarıyla yaş sebze meyve ihraç edildiği zaman ihracat pazarının en az yüzde 40 oranında büyüyeceğini belirten Güleç, “Ülkemize döviz girdisi demektir bu durum. Biz ihracatçılar birlikleri ile birlikte hareket ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın uçak kargo maliyetlerinin aşağı çekilmesi için sık sık görüşüyoruz. Onlar da iyi niyet gösteriyor. Kilogram maliyetini 1 doların biraz daha altına çekebilirsek, bizim kirazımız, siyah incirimiz, narımız, narenciyemiz, çileğimiz, üzümümüzü Uzak Doğu'da çok rahat satabiliriz. Şu anda görüşmelerin ortasındayız. 2019'un başlarında bir netice alabiliriz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatıUçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatıUçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatıUçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

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