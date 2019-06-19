FİNANS

Uçak motoru revizyon hizmeti artık THK'de veriliyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onay alan THK bünyesindeki Teknik AŞ tarafından piston motor revizyon hizmetleri verilmeye başlandı - THK Teknik Genel Müdürü Rahmi Ötüken: - "2 bin saat uçuş aralığında uygulanma zorunluluğu olan piston motor revizyon hizmetlerini müşterilerimize başarılı şekilde sunmaktayız"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onay alan Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki Teknik AŞ’de piston motor revizyon hizmeti sunulmaya başlandı.

THK Teknik AŞ Genel Müdürü Rahmi Ötüken, AA muhabirine, 400 (HP) beygir gücüne kadar pistonlu “Lycoming ve Continental” model motorlara 25 yılı aşkın süredir revizyon hizmeti verdiklerini anlattı.

Ötüken, THK Teknik’in kuruluşundan bu yana sivil havacılık alanında bayrak taşıyıcı rolü üstlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“B2 pistonlu motorların revizyonlarını yaptıktan sonra mekanik ve elektronik ortamda PLC sistemle çalışan mikro denetçiler sayesinde motordan alınan anlık verileri kaydediyoruz. Aynı zamanda test edebilen ve tamamı yerli olan Motor Test Veri ve Otomasyon Ünitesi'ni, kendi öz kaynaklarımızla tamamladık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli onayları alarak 2018 yılında faaliyete geçirdik. 2 bin saat uçuş aralığında uygulanma zorunluluğu olan piston motor revizyon hizmetlerini müşterilerimize başarılı bir şekilde sunmaktayız”

THK Teknik revizyon tesislerini hastaneye benzeten Ötüken, deneyimli personel tarafından uçak motorlarının görünmeyen hasarlarının belirlenmesi için tahribatsız kontrol işlemlerine tabi tutulduğunu anlattı.

- “Döviz kaybının önüne geçildi”

THK Teknik Atölyeler Müdürü Mehmet Saygıoğlu da THK eğitim uçak filosunda biriken motor revizyonlarını bir yıllık süreçte emniyetli şekilde tamamladıklarını bildirerek, THK’nin Lycoming model motor revizyonları için yurt dışı firmalara ödenen döviz kaybının önüne geçildiğini söyledi.

THK Teknik’in son olarak İstanbul Havacılık Kulübü ile yaptığı protokol kapsamında ilk müşteri motor revizyon ve test işlemini başarılı şekilde tamamladığını dile getiren Saygıoğlu, "Konusunda uzman ekibi, yetki ve kazanılan kabiliyetlerle müşterilerimize uluslararası standartlarda güvenilir ve kapsamlı hizmet veriyoruz." dedi.

Donanımlı bir test merkezi olarak pistonlu motor revizyonlarında öncü olduklarını belirten Saygıoğlu, bunun yanı sıra Bölgesel Pistonlu Motor Revizyon, Eğitim, Uygulama ve Danışmanlık Merkezi'nin de oluşturularak, Türk girişimcilere havacılık ve otomotiv endüstrisinde tasarlanacak pistonlu motor üretimleri için test aşamasında tam zamanlı destek vermeyi hedeflediklerini aktardı.

Sahip olduğu görsel, dijital veri toplama ve raporlama özellikli akustik korumalı motor test ünitesi ile piston motor revizyon ve testlerinin daha güvenilir ve kaliteli verildiğine işaret eden Motor Atölye Sorumlusu Feyzullah Özdemir de "Revizyonu tamamlanan uçak motorlarının son kontrol noktası olan test ünitesi, yurt dışındaki benzerlerinden çok daha kaliteli olup, bu tesis THK Teknik mühendis ve teknisyenleri elleriyle piyasa maliyetinin 5 katından daha ucuza inşa edildi.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Piston Motor Revizyon Türk Hava Kurumu uçak motoru

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