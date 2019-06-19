Uçak motoru revizyon hizmeti artık THK'de veriliyor

“B2 pistonlu motorların revizyonlarını yaptıktan sonra mekanik ve elektronik ortamda PLC sistemle çalışan mikro denetçiler sayesinde motordan alınan anlık verileri kaydediyoruz. Aynı zamanda test edebilen ve tamamı yerli olan Motor Test Veri ve Otomasyon Ünitesi'ni, kendi öz kaynaklarımızla tamamladık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli onayları alarak 2018 yılında faaliyete geçirdik. 2 bin saat uçuş aralığında uygulanma zorunluluğu olan piston motor revizyon hizmetlerini müşterilerimize başarılı bir şekilde sunmaktayız”

Ötüken, THK Teknik’in kuruluşundan bu yana sivil havacılık alanında bayrak taşıyıcı rolü üstlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

THK Teknik AŞ Genel Müdürü Rahmi Ötüken, AA muhabirine, 400 (HP) beygir gücüne kadar pistonlu “Lycoming ve Continental” model motorlara 25 yılı aşkın süredir revizyon hizmeti verdiklerini anlattı.

THK Teknik revizyon tesislerini hastaneye benzeten Ötüken, deneyimli personel tarafından uçak motorlarının görünmeyen hasarlarının belirlenmesi için tahribatsız kontrol işlemlerine tabi tutulduğunu anlattı.

- “Döviz kaybının önüne geçildi”

THK Teknik Atölyeler Müdürü Mehmet Saygıoğlu da THK eğitim uçak filosunda biriken motor revizyonlarını bir yıllık süreçte emniyetli şekilde tamamladıklarını bildirerek, THK’nin Lycoming model motor revizyonları için yurt dışı firmalara ödenen döviz kaybının önüne geçildiğini söyledi.

THK Teknik’in son olarak İstanbul Havacılık Kulübü ile yaptığı protokol kapsamında ilk müşteri motor revizyon ve test işlemini başarılı şekilde tamamladığını dile getiren Saygıoğlu, "Konusunda uzman ekibi, yetki ve kazanılan kabiliyetlerle müşterilerimize uluslararası standartlarda güvenilir ve kapsamlı hizmet veriyoruz." dedi.

Donanımlı bir test merkezi olarak pistonlu motor revizyonlarında öncü olduklarını belirten Saygıoğlu, bunun yanı sıra Bölgesel Pistonlu Motor Revizyon, Eğitim, Uygulama ve Danışmanlık Merkezi'nin de oluşturularak, Türk girişimcilere havacılık ve otomotiv endüstrisinde tasarlanacak pistonlu motor üretimleri için test aşamasında tam zamanlı destek vermeyi hedeflediklerini aktardı.