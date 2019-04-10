FİNANS

Uçak ve helikopter üretimi için dev tesis

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit üretim tesisini kuruyor - 181 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak - Robotik, otonom ve son teknoloji ekipmanlar ile hassas ve hatasız üretim yapılacak tesis, üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisini kuruyor.

Alınan bilgiye göre, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde 181 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak.

Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek.

Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları ile üretime destek verilecek.

Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas ve hatasız üretim yapılacak. Tesisteki otonom araçlar, robotlar ve makineler birbiriyle sürekli iletişim halinde olacak.

Binlerce sensör ve iletişim sistemiyle donatılacak tesisle bütün üretim süreci ve verimlilik anlık olarak kontrol edilebilecek.

- "Havacılık devleri" için de üretim

Tesiste, gelişmiş kesim ve ölçüm sistemleri kullanılacak. Üretilen parçalar ultrasonik ve x-ray sistemli tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite kontrol süreçlerinden geçirilecek ve bunların montajı yapılacak.

Boyahaneler, yapay zekayla otonom olarak çalışacak ve tüm parçalar el değmeden boyanıp sevkiyata hazır hale getirilecek.

TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve yapacağı ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerle iş birlikleri yürüten TUSAŞ, tesiste kendi geliştirdiği hava araçlarının yanı sıra Airbus, Boeing gibi global havacılık devleri için üretimler gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
kompozit TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yapay zeka

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